桃園男打完高端2天後上班突「倒地猝死」　妻悲痛：無法接受

▲桃園市溫姓男子23日施打高端疫苗，休息2天後上班竟昏倒，送醫急救仍宣告不治。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市大園區溫姓男子25日在工作時突然昏倒，公司同事見狀趕緊送醫，醫護人員急救後仍宣告不治，家屬悲痛，認為溫男23日曾接種第一劑高端疫苗，打完疫苗後並無異狀，休息2天後上班，竟然傳出噩耗，家屬根本無法接受；市府新聞處則指出，衛生局已依程序完成通報指揮中心，並協助家屬處理後續事宜，市府將依規定發給10萬元慰問金，至於死因仍待司法相驗結果。

溫姓男子在大園區某化學工廠工作，發生意外後場方人員透露，溫男恢復上班，今天上午曾去廠內巡檢廠房例行性工作，因身體有些不適，回到控制室休息，但身體突然往前倒下，當時工廠同事立即通知護師與做心肺復甦術施救（CPR）急救，廠方則緊急打電話給119送醫急救，但憾事還是發生，未來會協助家屬處理善後。

▲桃園市溫姓男子23日施打高端疫苗，休息2天後上班竟昏倒，圖為溫男工作地點外觀。（圖／記者沈繼昌翻攝）

溫男發生猝死意外，家屬表示很難接受，悲痛的妻子告訴警方，溫男23日接種高端疫苗，打完後現場休息時並無異狀，在家休息2天，25日才恢復上班，怎知竟會傳出噩耗，家屬根本無法接受。

市府新聞處長詹賀舜表示，溫男發生意外後，現場與救護車上消防局同仁施以急救措施，送至醫院急診救治，但到院前已無生命跡象，初步了解溫男有糖尿病史，市府衛生局已依程序通報中央流行疫情指揮中心，協助家屬處理後續相關事宜，並依規定發給10萬元慰問金，至於死因仍待司法相驗結果。

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