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社會 社會焦點 保障人權

女董座欠國庫1589萬！沒繳要被關急Call母　悲劇轉折她絕望了

記者陳豐德／新北報導

一家土地開發公司的負責人王姓女子欠繳所得稅及罰鍰共計2553萬元，被行政執行署新北分署拍賣房產後，仍欠1589萬元沒繳，新北分署於是向法院聲請管收；王女為了不想被關，頻頻聯繫母親幫忙匯款，不料王母到了銀行卻被行員誤以為遇到詐騙，通報警方到場，員警也不採信行政執行官親自在電話中的說詞，最終王女無法如期繳款，被法官裁定管收3個月。

▲▼王女欠1589萬元罰鍰要被管收，請母匯款反被警察當詐騙集團。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲王女欠1589萬元罰鍰要被管收，急打電話請母匯款反被警察當詐騙集團。（圖／記者陳豐德翻攝）

王女2012年1月至2014年5月間，沒有依規定扣繳業務所得稅，被三重稽徵所查帳後，追課她的所得稅共計533萬元，還裁處8筆罰鍰共2千餘萬元，逾期未繳後被移送到新北分署執行；新北分署將她的股票、銀行存款拿來還款外，還將她在宜蘭的房產拍賣後，仍積欠1589萬元的罰鍰。

行政執行官與王女溝通後，認為王女刻意將名下的財產轉移，故意不履行繳納罰鍰，因此向新北地院聲請管收，王女在新北分署留置室內聽得消息，嚇得頻頻以手機聯繫母親求助，在解送到法院過程中，她接到媽媽的電話稱已經在宜蘭的銀行準備提款，希望執行官可以先暫緩，不過行員見王母匯款時一直「保持通話」，誤以為遇到詐騙，通報警方到場處理。

員警趕抵銀行後，也判斷王母應該是遇到詐騙集團，行政執行官要王母將電話交給警察，親自跟員警解釋清楚，還說王女解送到法院的時候，「可以在法院視訊，讓法警入鏡！」但仍無法讓警察相信；員警僅說電話中講不清楚，要把王母帶回派出所製作筆錄，執行官只好掛上電話，繼續將王女解送至法院，經法官審理後，裁定准予管收3個月。

新北分署呼籲被移送執行之義務人應自動繳清欠款，或辦理分期繳納，並勿心存僥倖，輕忽行政執行官辦案之專業與決心，以脫產之方式規避執行，以免遭受限制出境、出海及拘提、管收之強制處分。

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執行官電話中無法說服警察，王女最後被法官裁定管收3個月。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼王女欠1589萬元罰鍰要被管收，請母匯款反被警察當詐騙集團。（圖／記者陳豐德翻攝）

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