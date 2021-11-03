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劉櫂豪督促交通部強化防疫旅館量能　儘速恢復台北台東固定航班

▲立委劉櫂豪督促恢復台北=台東航班固定班次。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲立委劉櫂豪督促恢復台北=台東航班固定班次。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

立委劉櫂豪3日於立法院交通委員會質詢交通部部長王國材與民航局林國顯局長，針對年節將近，強化防疫旅館量能以及疫情趨緩應儘速恢復台北=台東原有固定航班。劉櫂豪強調，年節返鄉人潮眾多，防疫措施不可放鬆，而配合防疫措施，已有鄉親反映防疫旅館量能不足，交通部儘速改善，另因疫情減少或取消的台北=台東往返班機，民航局應盡快協調業者恢復到疫情前固定航班，滿足台東鄉親基本交通或就醫需求。

劉櫂豪說明，因應春節農曆年間從國外返鄉過節人潮增多，指揮中心防疫規定自今年12月14日到明年2月14日，從非高風險國家隔離時間改為10天隔離檢疫，4天居家檢疫，高風險國家仍維持原14天隔離檢疫。許多在國外鄉親看到新的防疫規定後，欲預訂防疫旅館，卻已訂不到平價的防疫旅館，目前僅剩高價的房間可以選擇，對多數人來說防疫旅館並非休閒旅遊，因此首選仍以平價為主，劉櫂豪建議交通部儘速檢視防疫旅館的量能，並依市場需求，在1週內解決量能不足問題。王國材部長表示，最重要的事情是讓旅客訂得到房間，參加防疫旅館有300家業者，但區域分配較不均，以北部居多，交通部會重新盤點，透過各種措施設法解決量能不足問題。

劉櫂豪表示，今年5到7月受到疫情影響，台北=台東班機航線，航空公司以減班停班因應，惟現今疫情逐漸趨緩，指揮中心降至第2級警戒，中央也發放振興券，刺激國旅消費，尤其除了觀光旅遊需求外，台東鄉親仍有洽公、就醫等交通需求，因此要求民航局對於台東=台北的班機航線，盡快恢復到疫情前的固定航班。林國顯局長說明，已督促民航業者11月19日起立榮航空每週加開4班，12月17日起華信航空每週加開4班，並自明年1月1日開始可以恢復到每日6～7班航次。

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