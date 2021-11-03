春節近4萬國人返台！觀光局籲分批　交長：盡力協助機票改期

▲交通部長王國材今天於交通委員會前受訪。（圖／記者許維寧攝）

記者許維寧／台北報導

立法院今天（11/3）上午舉行交通委員會，隨春節將至預計將有4萬僑胞、台商返台，由於日前指揮中心已經放寬春節檢疫指引，防疫旅館檢疫僅需10天，剩餘4天則可則可返家。但已有不少春節欲返台的民眾已經提前訂妥防疫旅館和機票，王國材今天受訪時則說，會請民航局、航空公司盡力配合機票改期。

交通部長王國材於會前接受媒體訪問時表示，預計至今年底全台防疫旅館數可增至3.1萬間，但預計回國民眾約有4萬人。由於指揮中心已宣布，春節期間返台者於旅館的檢疫天數可降至10天，剩下的4天則可返家檢疫，加上同住家人可住一房，預估應能釋出相當的檢疫量能。

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王國材也說，原來需檢疫14天業者一個房間一個月內僅能接2個梯次，改成10天後一個月理想狀況則能接3梯次，評估防疫旅館量應該夠。再者，不少僑胞先前已經先訂妥班機，由於觀光局昨日也建議民眾可以分批返國，也會請民航局、航空公司盡量配合民眾機票改期。

至於防疫車隊量能，王國材也說，已請公路總局並和地方政府協調、提出補助。民眾第10天從防疫旅館離開預計會搭上防疫計程車反將，目前正由公路總局規劃，希望可以無縫接軌。

另外，行政院長蘇貞昌昨日於立法院詢答時鼓勵交通部長王國材，稱交通部長應具備熱情、有夢想，稱讚王國材「環島高鐵」構想。王國材於受訪時也表示，想要強調的是，高鐵在建設上應留下延伸空間，才能讓高鐵真正成為未來國家的運輸骨幹，也很感謝蘇貞昌的認同。