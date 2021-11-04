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交通部籲分批返台「輪流住防疫旅館」　立委酸：要當聰明過節人？

桃園國際機場、桃園機場、地勤、行李、親子旅遊、候機、行李箱、安檢。（圖／資料照）

▲春節期間返台國人人數多。（圖／資料照）

記者李宜秦／台北報導

2022年春節將近，海外台人已開始返台準備，指揮中心日前宣布，部分國家返台者可「10天在防疫旅館、4天在家」檢疫，政策突然改變導致旅館業者炸鍋，交通部長王國材日前呼籲國人「分批返台」。立委洪孟楷怒酸，是希望大家當「聰明的過節人嗎？」

立法院交通委員會今日邀請王國材列席報告。立委李昆澤表示，春節期間防疫旅館量能不足，指揮中心10+4的居檢政策讓航班大亂，旅館房間調度也大受衝擊，業者希望改為7+7，才會更好協調，但基於防疫優先確實並不可行。

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▲▼疫情,防疫旅館,居家檢疫,觀光業,旅館業,旅客,武漢肺炎,新冠肺炎,酒精,消毒,群聚,邊境管制,防疫物資。（圖／記者李毓康攝）

▲指揮中心突然修改居家檢疫政策，導致旅館業者忙翻天。（圖／記者李毓康攝）

立委洪孟楷表示，王國材呼籲國人「分批返國」，是不是就像前交通部長林佳龍過去所說「聰明的用路人」的翻版，要大家當「聰明的過節人」？這兩天旅館業者忙翻天，旅客都訂好時間，重新喬並不容易，且不是天天有班機，也有人沒辦法改期。

王國材表示，「分批返台」是觀光局提出的，基本上一個月可以分三批人返台，主要是「國旅讓旅館不夠」，交通部會密切注意訂房情形，也會與地方政府討論，希望部分國旅旅館可轉做防疫旅館，航空公司、旅館業者也會主動聯繫旅客，討論是否有辦法改期返台。

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