反萊豬影響台美經貿談判？　民進黨爆馬英九說「吃美牛不會中毒」

▲民進黨發言人劉康彥。（資料照／劉康彥提供）

記者呂晏慈／台北報導

藍綠積極備戰1218公投，國民黨國際部副主任黃裕鈞4日稱反萊豬「某種程度上會影響到台美經貿談判」，遭民進黨立委王定宇譏諷「吃了誠實豆沙包」，民進黨立委蔡易餘也說「就只有你國民黨在裝傻」；民進黨發言人劉康彥5日表示，國民黨國際部副主任講出心內話，由此可證，藍營內部明知有害台美貿易，卻仍為政治目的發起公投，不僅不利於台灣整體國家經貿發展，更顯見國民黨矛盾的言行。

劉康彥表示，前總統馬英九2012年曾公開說「已經有10萬噸的美國牛肉，被大家吃下肚了，到現在為止還沒有聽到任何中毒的報告，請大家放心」，馬英九當年都為美牛背書了，如今黃裕鈞更講出實話，也不該被批評，這是國民黨要聽聽年輕人說真話的時刻。

劉康彥指出，台灣正申請參加跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），國民黨嘴上敦促台灣應快點加入，卻一直進行各種搗亂，CPTPP的11個會員國都已開放含有萊劑的豬肉進口，請問台灣有什麼條件可以成為申請CPTPP的例外？貿易本來就有來有往，台灣要走向國際或區域經濟整合，就必須和國際規範、貿易夥伴有一致標準。

劉康彥強調，2012年國際食品法典委員會CODEX訂定出萊克多巴胺安全容許值標準後，民進黨一直是遵循國際標準，絕不像國民黨自己可以開放含萊劑美牛進口，卻為了破壞台灣加入CPTPP，阻礙與國際貿易接軌，無視科學證據、國際標準等事實，一味地反美豬進口，「這種自己執政時可以這樣幹，別人執政就違反食安，根本前後立場矛盾、邏輯錯亂！」

劉康彥說，就在國民黨推動反美豬公投的同時，網路出現「160國禁止萊豬進口」的錯假訊息，根據經貿談判辦公室資料，不准許萊劑豬肉進口的國家和地區僅有中國、比利時、丹麥等39個國家，和圖卡中的160個國家差距甚遠，全世界大多數國家及所有CPTPP 國家，例如：澳洲、紐西蘭、印尼、菲律賓、馬來西亞、香港、越南， 以及飲食習慣與台灣相近的日本、韓國，共109個國家都已開放萊豬進口。

劉康彥表示，這一次的公投，每一個主題，都關係到國家當前的挑戰，能源轉型的腳步會不會停下來？走向國際的速度會不會慢下來？民主深化的節奏會不會「倒退嚕」？民進黨作為執政黨，我們有責任讓公民投票回歸理性，讓公共討論成為可能。

▲馬英九遭酸也曾讚美牛無毒。（圖／翻攝自Facebook）