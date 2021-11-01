三中案無罪邢泰釗反被媒體人批　高檢署澄清：勿政治操作

▲高檢署檢察長邢泰釗。（圖／記者李毓康攝）



記者吳銘峯／台北報導

前總統馬英九涉及的三中案，一審台北地院日前判決無罪，媒體人王健壯31日投書媒體，指稱高檢署檢察長《邢泰釗幹嘛急著跳進戰場》。高檢署1日發布聲明澄清，強調判決無罪當天並未發表聲明，「期待各界尊重司法，勿以政治語言進行操作，以免斲傷司法威信。」

三中案馬英九無罪後，引起許多效應。王健壯在31日投書媒體，以《邢泰釗幹嘛急著跳進戰場》為題，稱「北檢起訴三中案時的檢察長是邢泰釗，現任高檢署檢察長也是邢泰釗，『』北檢邢泰釗』敗訴，『高檢邢泰釗』不服，雖在情理之中，但各級檢察署各有所司，邢泰釗即使以個人名義對一審判決表達異議已嫌不妥，何況高檢署是以機關名義發布新聞稿？」、「邢泰釗好像卯上了馬英九」

對於王健壯的文章，高等檢察署1日上午發布聲明澄清，強調「內容與事實不符，誤導國人，並影響機關名譽」。高檢署表示，當天絕無以機關名義發布新聞稿，也認為此事在國人心中自有公評。最後高檢署認為，「三中案為單純之刑事案件，期待各界尊重司法，勿以政治語言進行操作，以免斲傷司法威信。」

以下為高檢署聲明全文：

有關昨日(10月31)王健壯先生於媒體A11版所發表「…幹嘛急著跳進戰場」一文，內容與事實不符，誤導國人，並影響機關名譽，臺灣高等檢察署澄清如下，以正視聽：

一、臺灣高等檢察署從未於110年10月27日三中案一審判決當日發布任何新聞稿

臺灣臺北地方法院於110年10月27日對三中案為一審宣判當日，臺高檢署並未就該案發布任何新聞稿，此於臺高檢署網站即可輕易查明，即使詢問曾與臺高檢署聯繫之司法記者亦可得知，王先生所撰上開文章顯然與事實不符，其身為知名之新聞評論作者，更應深諳媒體查證之道，應就上開撰文不實之處，予以更正，以負文責，並維公信力！



二、臺北地檢署偵辦三中案，已為國庫取回近10億元及「八佰壯士」等330部影劇版權，其起訴之正當性，國人自有公評

中華民國國庫能依三中案起訴書向中影公司取回新臺幣9億5千萬元入庫，並追回「梅花」、「八百壯士」、「飲食男女」、「人間四月天」等330部屬於國人共同記憶，並耳熟能詳之電影、戲劇作品版權返還國庫，臺北地檢檢察官功不可沒，惟上開文章仍指「北檢起訴書… 都是政治語言，也屬揣測之詞」，該案起訴之正當性，相信國人自有公評！

三、臺高檢署呼籲，三中案為單純之刑事案件，期待各界尊重司法，勿以政治語言進行操作，以免斲傷司法威信。