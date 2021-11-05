考生注意！明年大學繁星推薦申請入學　檢定科目以英文最多

▲明年大學繁星推薦申請入學，檢定科目以英文最多，圖為今年指考。（圖／記者湯興漢攝）

記者許敏溶／台北報導

大學甄選委員會今天（5日）在網站公告111學年度繁星推薦與個人申請招生簡章，根據甄選委員會統計，明年招生校系中，使用學測英文作為檢定科目最多，其中繁星推薦共有1124個校系，個人申請則有1257個校系，另使用高中英聽作為檢定，繁星推薦共有65個校系，約占總系組數3.60%，申請入學則有64個校系，約占總系組數2.92%。

根據甄選委員會今天公佈資料，101學年繁星推薦招生共有67所大學校院、1807個學系（組）參加，招生名額共1萬6178個，申請入學招生則有68所大學院校、2195個學系（組）參加，提供5萬5810個招生名額。

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甄選委員會統計，明年招生學系中，明年招生校系中，使用學測英文作為檢定科目最多，其中繁星推薦共有1124個校系，個人申請則有1257個校系，另使用大學英聽考試作為檢定校系數，繁星推薦共有65個校系，約占總系組數3.60%，申請入學則有64個校系，約占總系組數2.92%。

▼今年大學末代指考考生準備狀況。（圖／大考中心提供）

此外，申請入學持續試辦檢定、倍率篩選「大學程式設計先修檢測」(簡稱APCS)，今年參與試辦的校系計有47個校系，比去年38個增加9個。

另配合108課綱上路，111年起考招出現重大變化，甄選會指出，學測數學科分為數A、數B考科，若校系同時將數A或數B設為其檢定科目，考生僅須通過其中一科檢定標準；另繁星推薦的學業成績計算範圍也調整，包括「在校學業成績、國語文、英語文」擴大採計至第五學期，必修單科學業成績採計科目新增「生活科技」、「資訊科技」。

甄選會也提醒報名繁星推薦或申請入學考生，雖然明年學測各科目由學生自由選考，考生報名校系中若有參採科目，像是在校系分則內容中有設為檢定、分發比序、倍率篩選或第二階段採計，建議考生都要報考並如期應考；有意報名採計術科成績校系，考生另須參加111學年度術科考試。