明年大學「3入學管道」11／5開放校系查詢　2195系加入個人申請

▲招聯會表示，111年分發入學與往年一樣大學校系可訂定至多2科學測成績作為檢定標準。（圖／記者湯興漢攝）



記者許展溢／台北報導

111學年度繁星推薦、申請入學、分發入學三管道校系分查詢系統11月5日網路開放，12月1日發售三入學管道招生簡章。大學甄選入學委員會今（25日）先上網公告校系參採之學科，其中，有2195校系開放個人申請，913系採計3學測科目，625系採4科。

繁星推薦部分，甄選會統計，有1807個校系加入招生，832系採3科，592系採計4科。至於分發入學，招聯會說明，111學年度與往年一樣大學校系可訂定至多2科學測成績作為檢定標準，不同的是採計入學考試中學測、分科測驗與術科考試之成績，由校系自訂採計考試科目組合，採計成績計算方式由過去的百分制改為級分制，各科最高為60級分。

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▲▼招聯會強調，報名學測務必到大學甄選入學委員會與大學考試入學分發委員會兩網站查詢。（圖／招聯會提供）



招聯會提醒考生，留意分發入學管道的校系可能會參採的學測考科，例如有部分校系過去採計指考物理、化學、生物考科成績，111學年有38個校系調整為學測自然考科成績，或是過去採計用指考歷史、地理、公民與社會考科成績的校系中，111學年有87個校系改採學測社會科考科成績。

最後招聯會強調，考生報名學測時，務必到大學甄選入學委員會與大學考試入學分發委員會兩網站查詢，避免未來於分發入學管道時選填志願，少了校系要使用的學測考科成績而有無法選填該志願的遺憾。