創4年新高！明年大學甄選總名額約7.2萬　台大新增123個

▲明年大學個人申請＋繁星推薦總招生名額約7.2萬，創4年新高。（圖／資料照片）

記者許敏溶／台北報導

大學甄選委員會今天（5日）公告111學年度繁星推薦與個人申請招生簡章，其中繁星推薦明年招生名額1萬6178個，比去年略增67個，個人申請則有5萬5810個，較去年增加269個，兩管道合計招生近7.2萬個，創近4年新高，其中台大在繁推與個申分別增加14個、109個，而個人申請還包括招收師培公費生30名，醫學系公費生65名等。

明年大學繁星推薦暨申請入學共2本招生簡章內容，今天公告在甄選委員會網站並開放查詢，提醒考生多加利用，而紙本簡章則預計12月1日起公開發售。

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甄選委員會表示，明年繁星推薦招生計有67所大學校院、1807個學系（組）參加，招生名額共1萬6178個，較去年1萬6111個略為增加67個；申請入學招生則有68所大學院校、2195個學系（組）參加，提供招生名額共5萬5810個，較去年5萬5541個增加269個。

甄選會表示，申請入學招生名額包含招收「師資培育」公費生30名，招生數為近5年新高，在「重點科別培育公費醫師制度計畫」醫學系公費生65名，比去年減少6名，另有「連江縣社會工作人力培育獎勵計畫」公費生3名、招收完成「青年教育與就業儲蓄帳戶方案」的「青年儲蓄帳戶組」學生57名，以及以「願景組」招收符合申請校系所規定的「願景計畫生」資格學生123名。

▲明年台大繁星推薦與個人申請，各增加14、109個名額。（圖／記者許敏溶攝）

而明年繁星推薦1萬6178個，個人申請招生5萬5810個，總計招生名額7萬1988個，比去年招生名額增加336個，比較特別的是，台大在繁星推薦增加14個名額，在個人申請則增加109個名額。