　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

大學「個人申請」錄取生　13、14日要完成上網登記就讀志願序

▲110年大學學測，考生進考場。（圖／記者林敬旻攝）

▲甄選會提醒，大學個人申請入學錄取生，明後兩天要完成網路就讀志願序登記。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

110學年度大學「個人申請」入學第二階段指定項目甄試，各大學目前皆已公告錄取結果。大學甄選入學委員會提醒，經各大學錄取的考生應於5月13日至5月14日，每日上午9時起至下午9時止至大學甄選會網站完成網路就讀志願序登記，接受統一分發。未依規定期間及方式完成登記者，一律視同放棄錄取資格，不予分發。

甄選會指出，今年因受疫情影響適用「個人申請」甄試應變機制，而經大學以外加名額錄取的考生計有2人，共錄取（含正、備取）8個校系，此等錄取生亦須於登記期間內完成網路就讀志願登記，接受統一分發。

甄選會提醒，錄取生登記就讀志願序時，須憑本人「學測應試號碼」、「身分證號碼（或居留證號碼）」及「考生個人密碼」等三項證號暨網頁上顯示的驗證號碼登入系統。

甄選會提到，錄取生無論僅錄取單一校系或多個校系，均須於規定期間內，上網完成就讀志願序登記，否則視同放棄錄取資格，不予分發；「個人申請」錄取生若同時經大學「繁星推薦」入學第八類學群錄取者，不得再參加網路就讀志願序登記，接受統一分發；「個人申請」錄取生若同時經台北藝術大學音樂學系及美術學系錄取並完成報到者，不得再參加網路就讀志願序登記，接受統一分發。

統一分發結果預定於5月20日上午9時起在甄選會網站公告，不另寄書面通知。

[廣告]請繼續往下閱讀...
ET快訊
現場直擊！基隆婦確診「女兒北市上班」　大樓某樓層禁止出入
快訊／台股驚跌1300點！跌幅逾7％　史上最大跌勢
北榮、新光「未來2周預約爆滿」　疫苗昨接種1.1萬劑再創新高
疫情恐升三級！　台大醫示警：世界去年經歷的「我們正要面臨」
快訊／台股暴跌近千點！殺出史上最大跌點　下跌家數超過9百家
快訊／疫情將進第三級警戒　蔡英文將親上火線發表談話
快訊／社區群聚大爆發　侯友宜：該封城就封城
快訊／防疫恐升級　北市府15：30舉辦緊急記者會
快訊／宜蘭足跡新增一處！　海鮮餐廳全面消毒
快訊／基隆婦人「發燒4天」確診！女兒在北市上班　大樓急消毒
窮緊張沒用！趕快做好4件事　醫：拜託大家一定要下載這App
快訊／台股跌破萬六！　大跳水下殺600點
快訊／台股急殺近500點！　這檔股票逆勢漲停
快訊／基隆爆確診案例！　全市今大消毒　

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

梅雨可能跳過台灣？　鄭明典PO圖回應了

疫情炸了！好市多驚見「最下流一幕」　她轟失格家長：很沒水準

IKEA防疫加強　全台6間店採實聯制　填表才能入館

現場直擊！基隆婦傳確診「女兒北市上班」　大樓某樓層今起禁止出入

基隆暫停開放校外人士入校　建議大型社區關閉室內活動空間

北榮、新光「未來2周預約爆滿」　新冠疫苗昨接種1.1萬劑再創新高

6本土「機場事件引起可能性高」！李秉穎認：防疫有破口

恆河漂150具↑浮屍！阿聯酋航空急運救援物資　首發航班送12噸帳篷

快訊／疫情嚴峻「警戒恐升第三級」　陳時中：今天還不會宣布

《鐘樓怪人》17場近完售受衝擊！團員已完成14+7隔離「很遺憾」

刮車不想賠！阿伯硬拗1千太貴　嗆車主：我是律師...你們太計較

0分考卷換免費水煎包、蔥油餅 佛心老闆：鼓勵學生別放棄！

愛爾蘭總統受訪遭愛犬「甜騷擾」　淡定致詞伸手安撫：再等我一下

三寶騎士「路中突然停車」回頭　下秒霸氣左轉...直行機車慘撞上

168cm顏佑庭跳過自己！江宏傑抓頭跪「太扯了」　王家梁同創超狂紀錄…錢薇娟虧：打什麼籃球ＸＤ

吳宗憲評「鄭家純.陳沂」輸贏送一句話　記仇6年報復「周杰倫沒發帖」：女兒結婚也不給！

警被恐怖男「鐵鎚敲後腦勺」濺血 受傷拔腿狂追...送醫傷口達4cm

自行車沒人騎竟在國道快速移動 比汽車還快...網笑：靈異腳踏車

沒戴口罩被提醒「翻包包找不到」　爆氣嗆司機：你滾...揚言留負評

本土暴增7例「尚有感染源不明」 陳時中宣布：已經進入社區感染

梅雨可能跳過台灣？　鄭明典PO圖回應了

疫情炸了！好市多驚見「最下流一幕」　她轟失格家長：很沒水準

IKEA防疫加強　全台6間店採實聯制　填表才能入館

現場直擊！基隆婦傳確診「女兒北市上班」　大樓某樓層今起禁止出入

基隆暫停開放校外人士入校　建議大型社區關閉室內活動空間

北榮、新光「未來2周預約爆滿」　新冠疫苗昨接種1.1萬劑再創新高

6本土「機場事件引起可能性高」！李秉穎認：防疫有破口

恆河漂150具↑浮屍！阿聯酋航空急運救援物資　首發航班送12噸帳篷

快訊／疫情嚴峻「警戒恐升第三級」　陳時中：今天還不會宣布

《鐘樓怪人》17場近完售受衝擊！團員已完成14+7隔離「很遺憾」

巴特勒遭戳傷眼退場！熱火3天2度擊落綠軍　13戰10勝避開附加賽

新冠肺炎疫情升溫「運將自保！」　台灣大車隊全額補助接種AZ疫苗

快訊／台股急殺反彈5百點！恐慌殺出史上最大跌點1418　收斂至千點內

柔道童病情無明顯改善　院方盼奇蹟出現：醫學沒有百分百

傅崐萁假釋案獲准　待高院裁定後即可出監

梅雨可能跳過台灣？　鄭明典PO圖回應了

印度疫苗打太慢　專家：照這速度「群體免疫得等3年半」

姊弟路邊床頭櫃撿到113萬鈔票磚　媽媽堅稱「是冥紙」結果傻眼了

廟裡求財3禁忌！命理師沈嶸曝「3種人」零效果

千元有找！「薰衣草牛奶」天絲涼被Get　吸濕排熱包準一覺到天明

坐副駕抱1歲兒不繫安全帶！ 下秒被拋飛10公尺...母當場死亡

生活熱門新聞

陳時中：疫情今天有可能會進入第三級

基隆也傳確診者！陳時中未否認

疫情警戒恐升至3級！感染社區將停班、停課　

基隆婦人「發燒4天」傳確診！女兒在北市上班　大樓急消毒

宣布「社區感染」後恐將管制禁足21天　想出門得按身分證編碼

他關總電源「長輩摸黑摔死」　鄰居索賠560萬

王瑞德爆炸：華航最該下台負責

4歲鄭小妹豬舍屋改建款75萬...台北林小姐全包！

機警女醫郭恩悅　揪出宜蘭5確診

40歲媽曬「與19歲女兒合照」　網全嚇瘋

基隆傳出確診案例！　市府未否認：一切由中央說明

旅館傳舒服哭聲！網笑翻：快出人命了

1夜炸出7本土　2條隱形傳播鏈曝光

窮緊張沒用！趕快做好4件事　醫：拜託一定要下載這App

更多熱門

相關新聞

棄台大醫選獸醫系！網嘲諷「一定會後悔」

棄台大醫選獸醫系！網嘲諷「一定會後悔」

台灣大學7日公布個人申請入學第二階段名單，根據台大提供資料顯示，今年預分發1639位學生，醫學系有一位缺額，台大表示，這是台大醫學系很罕見的情況，該生將醫學系放在第二志願，選擇台大獸醫系。消息曝光，連日網路上有許多輿論，甚至有人說「一定會後悔」，師大附中證實這是學校的學生，對於這個決定，是聽從自己內心聲音，家長和老師都很支持。

獨／南部大學爆「廁所偷拍」　女學生驚喊

獨／南部大學爆「廁所偷拍」　女學生驚喊

雙胞胎獲6.7億獎學金　錄取200大學

雙胞胎獲6.7億獎學金　錄取200大學

台政成北制霸！南女妹申請法律系：全正取

台政成北制霸！南女妹申請法律系：全正取

台科大申請入學放榜！平均錄取率2成

台科大申請入學放榜！平均錄取率2成

關鍵字：

大學個人申請錄取志願考生

讀者迴響

熱門新聞

陳時中：疫情今天有可能會進入第三級

基隆也傳確診者！陳時中未否認

疫情警戒恐升至3級！感染社區將停班、停課　

報案正妹像楊冪！巡佐警所「猜年紀」影片

月薪8萬很吃緊！竹科男連買便當都要考慮

基隆婦人「發燒4天」傳確診！女兒在北市上班　大樓急消毒

宣布「社區感染」後恐將管制禁足21天　想出門得按身分證編碼

他關總電源「長輩摸黑摔死」　鄰居索賠560萬

校花妻入職「500大企業秘書」！秒懷總經理小孩

快訊／中永和、五股、三重今全區大消毒　新北校園全部不開放

王瑞德爆炸：華航最該下台負責

她剪爆客人睫毛　15秒傻眼片曝光

4歲鄭小妹豬舍屋改建款75萬...台北林小姐全包！

機警女醫郭恩悅　揪出宜蘭5確診

偽單身連吃4女　她怒揭名健身教練渣男行徑

更多

最夯影音

更多
刮車不想賠！阿伯硬拗1千太貴　嗆車主：我是律師...你們太計較

刮車不想賠！阿伯硬拗1千太貴　嗆車主：我是律師...你們太計較
0分考卷換免費水煎包、蔥油餅 佛心老闆：鼓勵學生別放棄！

0分考卷換免費水煎包、蔥油餅 佛心老闆：鼓勵學生別放棄！

愛爾蘭總統受訪遭愛犬「甜騷擾」　淡定致詞伸手安撫：再等我一下

愛爾蘭總統受訪遭愛犬「甜騷擾」　淡定致詞伸手安撫：再等我一下

三寶騎士「路中突然停車」回頭　下秒霸氣左轉...直行機車慘撞上

三寶騎士「路中突然停車」回頭　下秒霸氣左轉...直行機車慘撞上

168cm顏佑庭跳過自己！江宏傑抓頭跪「太扯了」　王家梁同創超狂紀錄…錢薇娟虧：打什麼籃球ＸＤ

168cm顏佑庭跳過自己！江宏傑抓頭跪「太扯了」　王家梁同創超狂紀錄…錢薇娟虧：打什麼籃球ＸＤ

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城全館結帳再89折

毛毛商城全館結帳再89折

限時一週【感恩回饋季】寵物雲毛毛商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面