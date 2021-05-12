大學「個人申請」錄取生　13、14日要完成上網登記就讀志願序

▲甄選會提醒，大學個人申請入學錄取生，明後兩天要完成網路就讀志願序登記。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

110學年度大學「個人申請」入學第二階段指定項目甄試，各大學目前皆已公告錄取結果。大學甄選入學委員會提醒，經各大學錄取的考生應於5月13日至5月14日，每日上午9時起至下午9時止至大學甄選會網站完成網路就讀志願序登記，接受統一分發。未依規定期間及方式完成登記者，一律視同放棄錄取資格，不予分發。



甄選會指出，今年因受疫情影響適用「個人申請」甄試應變機制，而經大學以外加名額錄取的考生計有2人，共錄取（含正、備取）8個校系，此等錄取生亦須於登記期間內完成網路就讀志願登記，接受統一分發。



甄選會提醒，錄取生登記就讀志願序時，須憑本人「學測應試號碼」、「身分證號碼（或居留證號碼）」及「考生個人密碼」等三項證號暨網頁上顯示的驗證號碼登入系統。

甄選會提到，錄取生無論僅錄取單一校系或多個校系，均須於規定期間內，上網完成就讀志願序登記，否則視同放棄錄取資格，不予分發；「個人申請」錄取生若同時經大學「繁星推薦」入學第八類學群錄取者，不得再參加網路就讀志願序登記，接受統一分發；「個人申請」錄取生若同時經台北藝術大學音樂學系及美術學系錄取並完成報到者，不得再參加網路就讀志願序登記，接受統一分發。



統一分發結果預定於5月20日上午9時起在甄選會網站公告，不另寄書面通知。