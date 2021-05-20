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大學「個人申請」放榜！今早9點這個網站查分發結果

▲▼國中會考結束,考生步出考場 。（圖／記者李毓康攝）

▲「大學個人申請招生」今日上午9時公告統一分發結果。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

110學年度「大學個人申請招生」於今（20日）上午9時在大學甄選入學委員會網站公告統一分發結果。110學年度總報名人數85,422人，相較於109學年度87,186人減少1,764人。個人申請招生名額55,541個（含願景組107個，不含原住民、離島、願景計畫外加名額），相較於109學年度55,267個，增加274個。

甄選會指出，110學年度獲分發人數50,767人（含原住民、離島、願景計畫外加名額），相較109學年度獲分發人數52,321人，減少1,554人。110學年度報名分發率（獲分發人數/報名總人數）為59.43％，較109學年度60.01％減少0.58個百分點。110學年度整體招生名額使用率（獲分發人數/招生名額數）為88.73％，較109學年度整體招生名額使用率92.46％，減少3.73個百分點。

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甄選會提到，110學年度分發後的招生缺額計有6,265個（不含原住民、離島、願景計畫外加名額），相較109學年度招生缺額4,197個，增加2,068個。今年招生缺額數增加的現象，除因招生總名額數增加、報名人數減少外，考生之間報考志願校系重疊亦有所影響。同名次增額有3人，國立臺灣大學2名、慈濟大學1名。而這次各校系分發後的招生缺額與之後獲分發錄取生所放棄的缺額，將扣除當學年度「繁星推薦」增額錄取的名額後，回流至大學考試入學分發招生名額使用（外加名額除外）。分發後的同名次增額，亦由考試入學分發招生名額流用。

甄選會提醒，師資保送甄試及醫事人員養成計畫錄取生已併同個人申請錄取生一起辦理分發，故前述3個招生管道獲分發錄取生如欲參加110學年度「大學考試入學分發招生」、「科技校院四年制及專科學校二年制甄選入學招生」及「科技校院四年制及專科學校二年制日間部聯合登記分發入學招生」，應依簡章規定於5月21日至5月24日每日上午9時至下午9時止，於本會網站聲明放棄入學資格。

另外，獲分發錄取生如參加其他入學管道而獲錄取者，亦應於其他入學管道的錄取大學報到前，完成聲明放棄入學資格，否則一經發現，即取消本招生分發校系之錄取資格。惟統一分發結果公告前，已於其他入學管道錄取且完成報到者，不影響本招生之獲分發錄取資格。

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