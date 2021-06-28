111學年大學考招日程出爐！　分科測驗7月11、12日

▲分科測驗於111年7月11日至12日辦理。（圖／記者黃克翔攝）

記者許展溢／台北報導

教育部今（28日）表示，111學年度大學考招日程規劃，經相關考招單位確認，預計學測於111年1月21日至23日、分科測驗於111年7月11日至12日辦理；繁星推薦於111年3月中下旬、申請入學於3月下旬報名、5月19日至6月5日間辦理甄試、6月15日放榜、分發入學於8月12日放榜。

教育部說明，111學年度大學考招日程前經教育部多次與大考中心、招聯會、甄選會及考分會等大學考招單位協調，今年 3月31日立法院教育及文化委員會中專題報告後，交付招聯會邀集大學考招單位共同議定。招聯會110年5月24日第8屆常務委員會議第14次會議討論，同意以申請入學在6月上旬完成、7月初分科測驗為基準，但保留彈性調整空間。因此，教育部在6月上旬邀集考招及相關單位共同確認後，現公布111考招日程規劃。

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▲教育部公告110學年度大學考招日程。（圖／記者崔至雲攝）



教育部提到，為使考招作業日程得依方案規劃辦理，考生提供大學申請入學審查資料，包含5學期的修課紀錄、6學期課程學習成果及多元表現，由中央學習歷程資料庫傳送至甄選會；第6學期的修課紀錄則由各高中以PDF檔傳送予至甄選會，甄選會整理後再分送各相關校系審查。

另外，教育部表示，考生得於111年3月31日公告申請入學一階篩選名單後，再於4月下旬前針對通過一階篩選校系上傳及提交課程學習成果與多元表現，於5月中旬前完成備審資料準備。同時大學第二階段指定項目甄試仍與現行相同，維持包含3個週末，可避免甄試撞期。