男主持直播失控脫褲！女搭檔驚嚇嬌喊「不好笑」　電視台狠祭懲罰

מה קורה בתוכנית הזאת? pic.twitter.com/NTK0DVcDvV — יבגני זרובינסקי (@ivgiz) November 3, 2021

記者葉睿涵／綜合報導

以色列著名氣象主播魯普（Danny Roup）3日在「以色列13頻道」的晨間直播節目中，突然對女搭檔伊斯蕾爾（Rotem Israel）做出「假裝脫褲子」的不雅動作，而遭電視台停職。

綜合《國土報》與《耶路撒冷郵報》報導，魯普3日在節目中與伊斯蕾爾聊到年輕人喜歡用紋身來掩蓋傷疤一事。隨著節目進行，伊斯蕾爾轉頭詢問魯普身上是否也有紋身。沒想到魯普聽到後，居然當場站起來，邊說著「我給你看看」，邊將下身朝向伊斯蕾爾，假裝要脫下褲子。

▲以色列著名男主播在節目中對女主播做出「脫褲子」的不雅行為。（圖／翻攝自推特／@ivgiz）

儘管魯普隨後迅速坐下並用笑聲圓場，但伊斯蕾爾似乎被他不恰當的行為嚇到了，立刻指出「有時候，你的玩笑一點也不好笑」。隨著節目內容透過電視被直播出去後，魯普的不雅舉動立刻招來不少觀眾的不滿，婦女組織更抨擊他的行為「令人作嘔」。

「以色列13頻道」立即宣布將他停職，電視台發言人也指出，相關行為「極不恰當」，電視台已緊急對此事進行處理；但魯普的女搭檔伊斯蕾爾拒絕對此事表態。

魯普事後公開道歉並表示，「伊斯蕾爾是我的好朋友、優秀的同事，也是我最喜歡和欣賞的女媒體工作者之一。很遺憾，我們在事件最後都笑不出來了。作為媒體，我們必須小心謹慎；但同時，任何事情都不太可能朝這個方向發展，否則我們將變成沒有幽默感的機器人。再見。」

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