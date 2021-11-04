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統神大聊老蕭、Toyz！「合體李芷婷」一唱歌網笑噴：阿咪太難了

▲▼統神現身李芷婷唱歌台。（圖／翻攝自Twitch／李芷婷）

▲統神現身李芷婷唱歌台。（圖／翻攝自Twitch／李芷婷）

網搜小組／鄺郁庭報導

人氣歌手李芷婷經常在直播平台「Twitch」開唱歌台，除了自己唱，也曾邀請許多來賓，3日晚間則是合體「亞洲統神」張嘉航，超奇妙的組合讓網友笑噴。統神除了大秀歌喉，直播中也聊到蕭敬騰和Toyz的事件，更自我調侃、警告李芷婷「欸妳要小心一點耶！他們（粉絲）說，只要跟我同台過的都有危險欸！」

統神3日現身李芷婷的唱歌台，大唱《末班車》、《放生》、《吻得太逼真》等歌，還秀了一小段鋼琴，並跟李芷婷合唱《屋頂》。過程中，統神唱到超崩潰，還一度抓不到音，直接頂撞知名伴奏師「阿咪老師」，「不是這個音，這個，這個音不對！你要往下拉！」後來乾脆要求「算了算了算了，我看我們今天不要唱歌好了」、「好！我清唱我清唱！」

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→頂撞片段點我看

看到統神出現在唱歌台，網友紛紛笑噴，「讓大家打破胖子唱歌都很好聽的印象」、「音準怎麼沒有跟著神走，這是在違抗神」、「太好聽了天啊，神在唱歌！我們凡人不懂」、「謝謝統神，我臥病在床的哥哥聽到你的歌聲後終於爬起來了，但是現在拿著一把刀衝出去了，統神請問你有頭緒嗎」、「笑死！阿咪老師抓KEY抓超久。」

▲▼統神現身李芷婷唱歌台。（圖／翻攝自Twitch／李芷婷）

▲統神開口唱歌，讓粉絲直笑「毫無技巧，全是感情」。（圖／翻攝自Twitch／李芷婷）

統神直播中也提到粉絲總會調侃他，很多跟他同台的人都會出事，不忘提醒李芷婷要小心一點，「跟我同台過的都有危險欸！妳會不會也有一些不好說的事情？要藏仔細一點啊！」李芷婷也不禁笑說，「你知道你來之前喔！他們（粉絲）就一直跟我說，不要跟你拍照。」

統神接著聊到蕭敬騰和Toyz的紛爭，「比如說像老蕭這個事情，我以這個事情來舉例好了，其實我沒有什麼意見啦！我其實講完那個東西後，我就沒有再講話了」，但他不會想去吃老蕭的日本料理，並不是因為對蕭敬騰有什麼意見，單純是因為一個人消費可能要花到6000塊，「我很窮抱歉，吃不起。」

接著，統神要起一個「馬後炮」的話題，一開始還猶豫了一下要不要提到Toyz，「當時……這、這這可以講嗎？」但馬上就接「好沒關係啦沒差啦！反正都進看守所了，講了也沒差」，讓在場的人都笑出來。統神就說，Toyz在做美食公道伯的時候就得罪了蠻多店家，蕭敬騰不是第一個，但蕭是在Toyz進看守所才講話，「可你不要事後馬後炮嘛！」

聊到這邊，突然有工作人員大聲說「哪像統神是先知啊～」統神就轉頭跟李芷婷說「妳知道多好笑嗎？我跟妳講，這真的超好笑的」，因為Toyz還沒爆出大麻菸彈的時候，他看Toyz講話一直在舔嘴唇，「我跟妳發誓，我很認真的跟妳講，我真的事前沒有得到任何情資什麼的，覺得他講話一直在舔嘴唇，就被我抓到啦！」

→完整直播連結

►姊噴的不是香水，是巴黎的浪漫空氣

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