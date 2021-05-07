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放棄台大醫學系！個人申請現「罕見1缺額」　校方預分發1639生正取

▲▼ 台大註冊組主任李宏森 。（圖／記者崔至雲攝）

▲台大註冊組主任李宏森。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

台灣大學今（7日）公布個人申請入學第二階段名單，根據台大提供資料顯示，今年預分發1639位學生，其中，缺額2位，包含1位醫學系、1位人類系。台大註冊組主任李宏森提到，這是台大醫學系相當罕見的缺額現況，該生放棄醫學系名額，選擇了台大其他科系，但醫學系老師表示，尊重學生決定，而該缺額也將從指考名額補回來。

李宏森指出，為了讓招生名額利用率提高、增加學生就讀意願，台大實施校內聯合分發。今年已是預分發的第3年，藉由登記志願的方式，讓報考多學系的學生不再出現「多冠王」的情形，將重複佔缺的名額釋放出來，讓排序於後的考生能提前從備取遞補為正取，或是備取名次往前。而今年的校內聯合預分發讓636位學生從備取變到正取，也有1035位備取名次往前。

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李宏森提到，今年預分發招生名額有1641位、備取1102位，人類系、醫學系則各缺額1位，而原本錄取醫學系的那位學生，因把醫學系當第二志願，所以分發到台大其他科系，但因醫學系從不列備取生，因此該缺額將會留用到7月的指考招生名額中。另外今年增額學系包含化學系1名、法律系法學組增額1名 (同分增額) 。

李宏森強調，此次僅是台大預分發，提醒考生須於5月13日、14日至大學甄選入學委員會網站，完成就讀志願序登記，並以甄選會統一分發的結果為正式入學資格。

另外，為了實現「擴大希望、爭取菁英」，台大今年「希望組」錄取部分，共預錄了44位，另外匡列59位備取生，經過甄選會統一分發後，希望這些學生可以錄取台大，有世代翻轉的機會。而名額中也出現一位家庭中低收入的學生錄取醫學系，該生國英數自都是滿級分，未來若成功錄取，校方每年都會提供希望組學生10萬獎學金，讓他們沒有後顧之憂。

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