林靜儀出招大談空污防制　周末迎戰公投同框陳柏惟

▲民進黨前立委林靜儀。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨積極備戰明年1月台中市第二選區立委補選，獲徵召的前立委林靜儀打出「溫柔堅定新中二」口號，周末將出席多場「四個不同意，台灣更有利」公投說明會，與行政院長蘇貞昌、台灣基進前立委陳柏惟同台。林靜儀5日上午先透過臉書彙整過去擔任不分區立委期間對「地方服務」實績，強調針對空污防制、改善空品等議題進行質詢和提案。

台中空氣品質和中火議題向來是台中地方選舉焦點，過去陳柏惟曾被罷免團體質疑漠視中火議題。林靜儀今天上午透過臉書強調，在國會努力，才是真正照顧在地，她絕對不否認單一選民服務的重要，但是要說她以前不分區立委就只會做議題、沒有「地方服務」，那對國會工作的想法也太單一了。

林靜儀列舉，在第九屆立委任內，雖然是以醫療、性別背景提名，但對於中部地方的空氣品質關注與倡議，都是反映地方需求、解決地方問題、改善地方生活的工作。

舉例來說，林靜儀指出，她曾經9度針對空污防制議題質詢，質疑「台中發電廠既有機組空污改善工程計畫」如何改善中部PM2.5超標情況，也關注市售簡易空品感測器數據校正問題；並提出6項關於改善空品的提案，例如要求行政院環境保護署應參考日本環境省大氣環境監測網頁，規劃不同的表現方式，對交通及各類型空氣污染數值，規劃不同的表現方式，以呈現各種污染源貢獻，修正網頁呈現結果。

林靜儀補充，她也曾舉行11場關於空品倡議的活動及記者會，主題囊括台中火力發電廠降載、台灣PM2.5的監測控制技術與改善建議研討會、台中空污政策、空氣感測裝置比對場域進度說明等。