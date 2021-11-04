林靜儀曾提「晚上10點限電」　他笑：難怪被封女版陳柏惟

▲林靜儀於民進黨中執會前受訪。（圖／記者林敬旻攝）

記者徐政璿／台北報導

珍愛藻礁等4項公投將於12月18日投票，國民黨台中市黨部發言人批評，民進黨台中第二選區參選人林靜儀過去提「晚上10點後限電」直接解決能源與少子化問題，是否要推動「台灣限電」來解決蔡政府失敗的能源政策？林靜儀讓大家見識到為何會被網友諷刺為「女版陳柏惟」。

林靜儀在擔任立委時，曾於質詢時提出，站在婦產科醫師的角度，「最好是晚上十點之後就限電」，「十點之後早點去睡，一方面解決能源問題，二方面解決少子女化問題」。此番言論一出，網友紛紛譏諷「每天不斷突破下限」、「這腦子………」、「我以為活在北韓」。

▲林靜儀臉書發文，被網友洗版狂酸「別浪費電」。（圖／翻攝自林靜儀臉書）

劉昱佑指出，三接遷離的珍愛藻礁公投，由公民團體發起，代表著人民的心聲，能源議題的規劃更是屬於中央政府的權責。人民眼見蔡政府從「珍愛藻礁」、「藻礁永存」到「破壞藻礁」、「生態摔跤」的政策搖擺。

劉昱佑批評，三接遷離攸關台灣能源轉型問題，恐怕台中市民才應該問林靜儀；林靜儀過去提「晚上10點後限電」直接解決能源與少子化問題，是否要推動「台灣限電」來解決蔡政府失敗的能源政策？

劉昱佑進一步指出，林靜儀也該回答過去以來是否曾為台中人民發聲，批判行政院長蘇貞昌廢止《臺中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例》，讓中二選區選民用肺發電？請林靜儀先回答這些民眾內心疑惑的問題，才能讓台中人民檢驗是否適任。

針對民進黨台中第二選區立委候選人林靜儀發布臉書，談及「三接遷離公投」並點名國民黨中二選區立委候選人及台中市盧秀燕市長是否支持三接遷離公投？國民黨文傳會主委凌濤表示，民進黨提名的立委補選候選人沒有為服務在地鄉親提出建設性看法，反而第一天就開始政治操作、噴政治口水，馬上就被中二在地鄉親「看破手腳」。