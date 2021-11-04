林靜儀昔出訪美國拚到「歪腰」　李俊俋揭願意征戰補選關鍵原因

▲總統府副秘書長李俊俋談林靜儀出戰台中二選區立委補選。（圖／李俊俋臉書）



記者陶本和／台北報導

民進黨拍板由醫師林靜儀出戰台中二選區補選，總統府副秘書長李俊俋透露，跟林靜儀曾一起出訪美國，兩人當時拼到「歪腰」；而面對這次補選，他認為，絕不是林靜儀的第一志願，但為了「接力民主」，她一肩扛起，為的不是自己可以再當立委，而是如何勇敢承擔讓陳柏惟這選區留下的民主種子可以延續下去。

李俊俋說，靜儀專業認真、思路清楚、口條清晰這大家都知道，大家不知道的是她多了一分「承擔」、「使命感」，只要是對台灣有利，或黨、黨團交付的任務，一定使命必達。

李俊俋表示，他在擔任黨團幹事長時，林靜儀是副幹事長，要顧場、要發言、要舉牌，從來沒有第二句話，依照指令一項一項做到。

李俊俋回憶，在2019年七月，他們兩位都不再連任立委，隨著當時的主席卓榮泰，征戰美國各州，智庫、同鄉會一個個說明、宣揚台灣的立場，拚到「歪腰」，「個人前途」從來不是考慮的重點。

李俊俋說，這次中二選區補選，披掛上陣絕不會是她的第一志願，但為了「接力民主」，她一肩扛起，為的不是自己可以再當立委，而是如何勇敢承擔讓陳柏惟這選區留下的民主種子可以延續下去。

李俊俋表示，大家對林靜儀的印象，是不論她多麼斜槓，多麼忙碌﹑她總是精神抖擻的在忙碌、堅持著；當醫生時對病人的熱情，當立委時對法案的熱情，不當立委時依然對台灣的發展的熱情，並堅定說出她的想法。

李俊俋說，有時作為好朋友，會擔心這樣她會自己受傷，但如果她不這麼堅定而熱情，也就不像林靜儀了。

對於這場選舉，李俊俋表示，是一場艱困的選戰，林靜儀所面對的對手，不管是誰，有豐沛的資源，有綿密的組織，所以林靜儀能做的就是為了中二選區的選民勇敢承擔、熱情堅定的持續拚下去，而作為她的朋友跟廣大的支持者，就是團結、支持，陪靜儀走完這段路，讓民主的火種在中二選區繼續持續下去。

▼總統府副秘書長李俊俋談林靜儀出戰台中二選區立委補選。（圖／李俊俋臉書）

