今吹東南風回暖30度　下週急凍12度！合歡山可能會下雪

▲今天轉東南風天氣回暖，北部會有30度。（圖／翻攝中央氣象局）

記者葉國吏／綜合報導

今天轉東南風天氣回暖，北部會有30度。不過明天起鋒面、冷空氣接連影響，週三有機會下探到12度、達到大陸冷氣團標準。另外，氣象局預報員張承傳4日表示，下周最冷的時間若條件配合順利，合歡山有機會降下初雪。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今(5)日轉東南風，天氣回暖，西半部皆為晴時多雲，白天微熱、早晚涼，僅東半部偶有局部短暫降雨的機率。各地區氣溫：北部19至30度，中部20至33度；南部21至33度，東部20至31度。

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最新模式模擬顯示，週六(6日)、下週(7)日結構鬆散的鋒面接近並掠過，北部、東半部偶有局部短暫雨的機率；中南部仍為多雲時晴，白天微熱、早晚涼的天氣。下週日晚北台灣轉明顯降雨，氣溫逐漸下降。

▲今(5日)晨4：30紅外線色調強化雲圖顯示，華南中層雲系已北移(左圖)。4：30雷達回波合成圖顯示，東部海面上有降水回波(中圖)。4：30雨量累積圖顯示，台東降雨較明顯，宜、花很零星(右圖)。（圖／翻攝三立準氣象· 老大洩天機）

最新模式模擬顯示，入秋最強冷空氣南下，下週一(8日)濕冷空氣影響，苗栗以北濕冷，北、東有雨；下週二(9日)逐漸轉乾，平地最低氣溫將降至14度左右〔台北市氣象局約可降至16度，未達大陸冷氣團定義(≦14度)〕。

下週三、四(10、11日)乾冷空氣籠罩，各地晴朗無雲，白天北台舒適、中南微熱，各地早晚冷；清晨冷空氣若與「夜間輻射冷卻」加成，則平地最低氣溫將可降至12、13，台北市氣象局亦有降至14度左右的機率。不過，模式模擬仍在調整中，是否會成為首波「大陸冷氣團」？有「不確定性」，需持續觀察。

另外，氣象局預報員張承傳4日表示，下周最冷的時間水氣較少，因此下雪的機會相對小，但若條件順利配合上，合歡山較有機會降下初雪，而玉山因為位置較南邊，機會更小。