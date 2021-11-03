下周恐探12度↓　專家：今年變冷的開始

記者陳俊宏／台北報導

下周將大幅轉冷，至於最低溫可能下探幾度？氣象專家李富城今天（3日）表示，有的預報說13度，有的預報說是12度，還有的預報更低一些，這是今年變冷的開始。

李富城指出，下周會很冷，下周一早上天氣還算不錯，到下午就會跌破20度，晚上大概只有17度，持續到下周三。他引用歐洲中期天氣中心預報，下周二清晨5時台北低溫約15度。

[廣告]請繼續往下閱讀...

李富城說，下周三的低溫，有的預報說13度，有的預報說12度，還有的預報更低一些，「但我都沒有拿出來，因為我還沒有確定」，還有一周時間觀察，但這是今年變冷的開始。

▼下周先濕冷再乾冷。（圖／資料照／記者李毓康攝）



氣象專家吳德榮則在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，周日晚起氣溫逐漸下降，下周一、下周二第一波濕冷空氣南下，苗栗以北濕冷，平地最低氣溫將逐日緩降至14度左右（台北市氣象局測站約可降至16度，未達大陸冷氣團定義≦14度）。

吳德榮提醒，下周三另一股乾冷空氣再南下，下午轉乾冷；下周四、下周五各地晴朗無雲，清晨因冷空氣及夜間輻射冷卻加成，平地最低氣溫將降至12度以下，台北市氣象局測站亦有降至14度的機率；不過，此為末期的模擬，有科學極限的不確定性，是否會是首波大陸冷氣團？應持續觀察模式的調整。

氣象局預報，下周一東北季風增強，中部以北、東北部、東部氣溫明顯下降轉涼；下周二受東北季風影響，中部以北、東北部、東部明顯較涼，其他地區早晚也較涼；這段期間華南雲雨區東移影響，中部以北及東半部地區水氣較多，有局部短暫雨，南部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲。

氣象局表示，以目前資料顯示，下周一起的這波冷空氣強度在後期有進一步增強的趨勢，不排除有接近大陸冷氣團等級，唯後期預報有不確定性，冷空氣強度仍有待觀察。