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立冬連3天降溫「28→12°C」恐最強冷氣團暴襲　全台變冰時程出爐

▲▼ 。（圖／中央氣象局）

記者許力方／台北報導

挑戰今年首波大陸冷氣團！中央氣象局表示，7日（周日）深夜起將大變天，出現大幅度降溫、轉冷，全台都有感，且這波冷空氣強度接近冷氣團，為今年入秋以來最有感的一次，尤其北部地區氣溫開始低於20度，同時華南雲雨區陸續將水氣帶到台灣上空，下周先濕冷再乾冷，其中10日（下周三）為最冷時段。

氣象局預報員李孟軒表示，明天（5日）風向轉偏東南風，水氣偏少、雨勢零星，各地氣溫偏高，西半部29至32度，東半部27至29度，周末天氣會有變化，6日（周六）鋒面通過，迎風面北東局部短暫雨，中部偶爾降雨；鋒面之後東北風增強，迎風面北東氣溫略降，因大陸上空冷高壓盤據，下周將會影響台灣，明顯轉涼冷，預估8、9日（下周一、二）將是較濕冷的天氣。

氣象局預報，6、7日鋒面通過，台灣附近再度轉為東北風環境，但因鋒面結構較差，東北風也較弱，主要雨區仍在迎風面的北東部，降雨不太多，其他地區大多為多雲到晴，中部偶有零星降雨，午後南部山區有零星短暫陣雨。到了8、9日入秋以來最冷的空氣南下，強度介於東北季風及大陸冷氣團間，中部以北、東北部、東部明顯轉涼，其他地方早晚也較涼，同時受到華南雲雨區東移，北部及東半部有雨，中部地區及南部山區也有局部、零星短暫雨，其他地區為多雲。

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▲▼ 。（圖／中央氣象局）

▲▼ 。（圖／中央氣象局）

預計10、11日（下周三、四）受新一波冷空氣影響，天氣型態由濕冷轉為乾冷，中部以北、東北部及東部整天偏涼、偏冷，其他地方早晚也較冷；北東地區及中部山區的降雨將逐漸減少，剩下東半部地區仍有局部短暫雨，其他地區轉為多雲到晴。12、13日（下周五、六）早晚仍較涼冷，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫雨，直到14日（下周日）冷空氣減弱，氣溫回升。

氣象局整理變天時程表，提醒明天回暖後，下周一將轉冷，冷意持續多日，近日內，天氣將快速變化，有3次變化，從5日回暖→6、7日北東稍降溫→8日起各地明顯轉冷。　
【11/5秋老虎擺尾錯覺】
各地受東南風吹拂，將明顯回溫。

【11/6~7鋒面通過】
東北風稍增強，北部、東半部降雨機率略提高，中南部影響較不明顯。

【11/8之後有冬意】
7日深夜起，大陸冷氣團增強，其冷空氣勢力開始明顯影響台灣，各地自深夜起、清晨後明顯降溫、逐日漸冷。同時，華南雲雨區仍陸續地將水氣帶到台灣上空，兩因素綜合之下，8、9日北東較為濕冷，本波冷空氣強度，可能接近大陸冷氣團等級。10日之後是冷空氣影響最明顯時候，因此10日前後到11日清晨，將是感受最冷的時段，幸好水氣也趨緩，因此白天感受將較為回溫。　

北部氣溫開始低於20°C。
北、中、東部，8日即轉冷，
南部，9日也有感。

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