今回暖熱到30℃　下週二段式降溫探12℃！首波冷氣團可能來襲

▲今天北台灣氣溫稍微回升。（圖／翻攝中央氣象局）

記者葉國吏／綜合報導

今天由於東北季風、華南中層雲系移出，北台灣氣溫稍微回升。週六起有接連兩波冷空氣報到，週四（11日）有機會下探到12度、達到大陸冷氣團標準。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今(4)日白天東北季風及華南中層雲系移出，北部、東半部及中部山區有局部短暫雨，南部晴時多雲；各地早晚偏涼，中南部白天微熱、日夜溫差大。

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各地區氣溫：北部20至27度，中部20至32度；南部22至32度，東部20至30度。明(5)日轉東南風，天氣回暖，北台白天高溫將升至30度左右。西半部皆為晴時多雲，僅東半部偶有局部短暫降雨的機率。

▲今(4日)晨4：30紅外線色調強化雲圖顯示，華南中層雲系移出，通過台中以北地區(左圖)。4：30雷達回波合成圖顯示，東部海面上有降水回波，台中以北亦有零散且偏弱的降水回波(中圖)，北部、東半部及中部山區有零星降雨(右圖)。（圖／三立準氣象· 老大洩天機提供）

週六(6日)鋒面接近、下週(7)日鋒面通過，由於鋒面結構鬆散，北部、東半部偶有局部短暫雨，其他地區雲量略增。下週日晚起氣溫逐漸下降。

入秋最強冷空氣分兩股，第1股下週一、二(8、9日)濕冷空氣南下，苗栗以北濕冷，平地最低氣溫將降至14度左右〔台北市氣象局約可降至16度，未達大陸冷氣團定義(≦14度)〕。第2股下週三(10)起乾冷空氣再南下，各地轉晴朗無雲。

下週四、五(11、12日)清晨，冷空氣若與「夜間輻射冷卻」加成，則平地最低氣溫將可降至12度左右，台北市氣象局亦有降至14度左右的機率。不過，此為模式末期的模擬，有科學極限的「不確定性」，是否會成為首波「大陸冷氣團」？應持續觀察模式的調整。