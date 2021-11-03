恐成40年最早冷氣團！下周急凍台灣「2段式暴跌」探12°C連冷6天

記者許力方／台北報導

中央氣象局預報員劉宇其表示，明天（4日）降雨類似，北東時晴時雨，東半部有陣雨、其中東北部有較大雨勢，北部也有零星雨勢，中南部則是午後有雷陣雨，高溫可達30度，預計明後兩天較為溫暖，周末鋒面通過後溫度稍降，下周起有一波東北季風或是大陸冷氣團影響台灣，各地溫度明顯下滑。氣象主播則表示，這波冷空氣規模大、冷得時間久，若強度達到冷氣團，將成為40年最早的一波。

氣象局預報，明天受東北風影響，降雨偏向在迎風面的基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，東北部有局部較大雨勢發生機率，北部地區仍有零星短暫雨，其他地區則為多雲到晴，午後南部山區有零星短暫陣雨。預測各地低溫約20到23度，高溫在新竹以北、宜花24至27度，體感較舒適，其他地區高溫28到31度，較為溫暖，但中南部日夜溫差稍大，且一路持續到5日（周五）會持續回暖，是近期天氣較穩定的一天。

氣象局指出，6日鋒面通過，雨區範圍主要在北及東半部地區，中部有零星短暫陣雨，南部雲量也會增多，午後南部山區可能有零星短暫陣雨。鋒面通過後，7日東北風將稍增強，8、9日可能有大陸冷氣團南下，中部以北、東北部、東部天氣明顯轉涼，其他地區早晚也較涼，且加上華南雲雨區東移影響，中部以北及東半部地區水氣較多，有局部短暫雨，南部山區也有零星短暫雨，其他地區為多雲。

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預計這波冷空氣可能達到大陸冷氣團等級，將從下周一持續影響到下周六，中部以北、東北部及東部天氣較涼，其他地區早晚涼。

吳德榮在《三立準氣象》分析，下周冷空氣基本上規模大，代表持續時間久，從下周一直到下周六才會結束，分成2股冷空氣南下，9日（下周二）先帶來濕冷的空氣，降雨在北台灣、東半部，氣溫大概在平地最低溫會降到14度左右，台北市則落在16度左右，之後水氣退掉、乾空氣下來，一方面迎風面會有冷空氣，一方面清晨輻射冷卻效應，12日（下周五）清晨氣溫更低，降幅最低下探12度，11、12日（下周四、五）這兩天有機會平地降到14度，預報有可能是大陸冷氣團，但還是有能還會再調整，如果是強度達到冷氣團，堪稱是40年最早的一次，距離上一次11月上旬冷氣團報到，已是1982年的11月11日。

吳德榮指出，5日西半部晴朗穩定，氣溫大幅回升，高溫將來到30度，風向明顯轉成東南風，到了周末兩天，鋒面報到影響，北東再轉雨，但鋒面結構不扎實，雨勢較為局部，氣溫降幅也不大，不過下周開始氣溫就會有明顯反應，冷空氣報到。

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