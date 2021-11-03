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急凍5天「最低12℃↓」時間出爐　首波冷氣團恐襲！先濕再乾

天氣圖。（圖／氣象局）

▲下周一濕冷空氣南下。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

下周急凍5天！氣象專家吳德榮表示，下周一、下周二第一波濕冷空氣南下，平地最低氣溫將逐日緩降至14度左右；下周三另一股乾冷空氣再南下，下周四、下周五清晨平地最低氣溫將降至12度以下，是否會是首波大陸冷氣團，應持續觀察模式的調整。

中央氣象局預報員陳伊秀接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今天（3日）東北風影響，水氣主要在基隆北海岸、東半部，北部山區也有零星降雨。

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▼今晨雷達回波圖顯示，台灣附近有些水氣。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

陳伊秀提醒，下波天氣比較明顯轉變將落在周六，周六鋒面通過加上東北風稍增強，周日、下周一東北季風影響，加上華南雲雨區東移，水氣比較多，中部以北、東半部降雨機率偏高。

陳伊秀說，目前預估下周二清晨是最低溫時間，北部下探16度，空曠地區再低個1度；至於冷空氣強度是否可能增強為大陸冷氣團，等時間近點再看。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今東北季風及華南中層雲系移出，北部及東半部有局部短暫雨，中部多雲時晴，中南部晴時多雲，各地早晚偏涼，中南部微熱、日夜溫差大。

吳德榮表示，周四、周五東北風逐漸轉東南風，氣溫逐日漸升，周五回暖，北台白天高溫亦將升至30度左右；周四傍晚前，北部及東半部仍有局部短暫雨的機率，中南部晴時多雲，周四晚至周五，西半部皆為晴朗穩定，僅東半部有局部短暫降雨的機率。

吳德榮指出，周六鋒面接近，北部、東北部轉有局部陣雨，周日鋒面通過，苗栗以北、東半部及中部山區有局部雨；周日晚起氣溫逐漸下降，下周一、下周二第一波濕冷空氣南下，苗栗以北濕冷，平地最低氣溫將逐日緩降至14度左右（台北市氣象局測站約可降至16度，未達大陸冷氣團定義≦14度）。

吳德榮提醒，下周三另一股乾冷空氣再南下，下午轉乾冷；下周四、下周五各地晴朗無雲，清晨因冷空氣及夜間輻射冷卻加成，平地最低氣溫將降至12度以下，台北市氣象局測站亦有降至14度的機率；不過，此為末期的模擬，有科學極限的不確定性，是否會是首波大陸冷氣團？應持續觀察模式的調整。

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ET快訊
首波最強「12°C冷氣團」恐襲時間曝　濕冷凍台三溫暖
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