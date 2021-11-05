AZ加開「今中午截止」！18~49歲快預約　意願登記2點前可修改

▲AZ疫苗再加開第一劑，18至49歲符合條件民眾可至平台預約。（圖／嘉義縣政府提供）

記者張乃文／綜合報導

第13輪疫苗再加開！指揮中心宣布，10/26前登記AZ的18~49 歲民眾，自11/4下午4時起至今（5）日中午12時止，開放預約，接種時間落在11/6至11/12；意願登記部分也開放11/4下午2時起至11/5下午2時止可進行修改。

中央流行疫情指揮中心表示，為利疫苗資源有效利用，第13期增加開放「10月26日前意願登記AZ疫苗之49歲至18歲民眾」，預約接種第一劑AZ疫苗，人數預估約27.6萬人。預約時程於11/4下午4時至11/5中午12時止；施打時間從11/6至11/12，惟施打期間各縣市可預約接種名額不等，請及早預約。

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指揮中心說明，僅開放上述增加開放對象進行預約，符合資格者即可上平台預約。另外，第13期的原預約資格對象，總計約126.8萬人完成預約，將於11/5至11/12施打。

指揮中心強調，本次增加開放對象，如無選擇到適合場次及時間，將持續規劃透過預約平台或至合約醫療院所預約方式提供民眾接種。另外，除了增開13期預約對象外，意願登記部分將於11/4下午2時起至11/5下午2時止，開放進行意願登記或修改。