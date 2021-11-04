女打BNT不適掛號被拒！一度命危裝葉克膜　恩主公遭控醫療疏失

▲新北市三峽恩主公醫院遭控醫療疏失。（圖／記者呂佳賢攝）

記者張乃文／台北報導

新北一位民眾投訴，媽媽日前施打BNT疫苗後，陸續出現喘不過氣、呼吸困難等症狀，前往新北三峽恩主公醫院急診，卻被護理師以「疫苗正常反應」為由，拒絕看診並逼退掛號，直到出現嚴重心律不整，醫院才願意收治。指揮中心回應，無論是否為施打疫苗，急診醫師都有留觀的SOP，這是醫師在醫療上進行適應症的考量。

居住在新北的一位民眾在網路投訴，媽媽因為施打BNT後，出現不適症狀，甚至發喘、呼吸困難，但前往恩主公醫院急診，院方以「正常反應」為由拒看、逼退掛號，直至隔天下午，媽媽開始出現嚴重心律不整，院方安排住院後，再過2、3天，個案狀況急轉直下，最後甚至要插管並裝上葉克膜，讓這名網友不滿，認為是醫療疏失。

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指揮中心發言人莊人祥回應，對於是否要留觀，急診醫師都有SOP進行處置，與打疫苗本身並無太大關聯，本來就屬醫院及醫師在醫療上對於適應症做出的考量，也不只是疫苗發生的狀況，後續有其他類似情形，如何獲得妥適的處理才是最重要的。

恩主公醫院回覆，目前該位民眾已康復出院，住院期間醫療團隊皆與病人及家屬說明病況變化與處理方式，並依規定通報「疫苗不良事件通報系統」處理，也持續關心追蹤病人狀況。

院方說明，10/21民眾至急診就醫檢傷時，經檢傷人員初步測量並告知病人目前血氧等數據正常，病人在過程中表示已好轉，並表示想返家休息觀察，檢傷處同仁亦有提醒有不舒服狀況需返診就醫，民眾於社群媒體上反應應屬溝通上的誤會。

新北市衛生局確實，家屬10月25日打電話通報衛生所，醫院也有同步通報上傳，並遞件向中央申請疫苗不良反應通報系統，衛生所護理師也會持續關懷追蹤民眾的健康狀況。