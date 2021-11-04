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他接種莫德納痛喊媽！醫開腹嚇傻「腹腔全血栓」　喝水狂嘔綠色髒水

▲▼南韓一名男子接種第2劑莫德納疫苗後，出現嚴重腹痛。（示意圖／CFP）

▲南韓一名男子接種第2劑莫德納疫苗後，出現嚴重腹痛。（示意圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

南韓近來疫苗嚴重副作用的案例頻傳，蔚山廣域市一名身體健康、每天規律運動健身的50多歲男性，他於今年9月28日接種第2劑莫德納疫苗，本來接種後只出現微微發燒，豈料4天後腹部嚴重疼痛，緊急送醫才發現肚內擠滿血液、血塊，送往一般病房後只要喝水，就會狂吐1.5公升的綠水。

根據韓媒《朝鮮日報》，該名丈夫的妻子日前在青瓦台官網發起連署，她表示丈夫身高183公分、體重84公斤，每天都堅持打羽球、做重訓運動，且不菸不酒，人生座右銘是「健康是所有財富最要的資產」，在家具製造業工作26年，不過在接種莫德納疫苗第2劑以後，一切就都變了調，10月2日下午3時出現嚴重腹部疼痛，痛得只能在客廳打滾。

於是，男子被緊急送往蔚山的某綜合醫院進行治療，到院後趕緊拍攝電腦斷層（CP）、注射2次類鴉片的止痛鎮定劑，然而男子還是只能痛到哭喊「救我」，檢查結果出爐後，發現男子的腹部積滿鮮血，於是只好進行2個半小時的開腹手術，醫護人員哀嘆，根本分不清男子的腸胃、肝臟等器官位置，因為腹部擠滿各種血液、血塊。

執刀醫護人員一開始找不到出血的血管，直到翻遍各種器官後，才在胰臟的後方找到出血的動脈、靜脈，醫護人員都大感驚訝，連忙檢查男子有無重大外傷，因為2條血管其實不太容易爆開，須得經歷重大交通事故或意外、受到嚴重外傷，才可能造成2條血管破裂。醫師表示，若再晚一點送醫治療，可能會造成天人永隔的慘劇。

▲▼醫院擠進行開腹手術，發現肚內擠滿血塊。（示意圖／CFP）

▲醫院擠進行開腹手術，發現肚內擠滿血塊。（示意圖／CFP）

男子從10月6日起入住加護病房，直到5天後才轉往一般病房，女子在連署中表示，「我丈夫11日起只要一喝水，就會連吐1.5公升的綠色髒水，連續5天都這樣，在進行胃部內視鏡檢查後，發現十二指腸浮腫，才導致如今就連喝一口水都無法，只能靠插入鼻胃管，將胃液抽出，目前已因此暴瘦10公斤。」

女子在連署中透露，其實有醫師主動向她表示，幾天前才為類似案例動刀，然而醫院卻也坦承，男子的腹部嚴重疼痛與積血的現象，恐怕難以證明與接種新冠疫苗之間的因果關係。

女子也無奈表示，其實她丈夫根本不是南韓國內的首起案例，早在10月18日就有一名來自慶尚北道浦項市的43歲中年婦女連署表示，9月17日接種第1劑莫德納疫苗後昏倒送醫，緊急送往急診室拍攝電腦斷層，發現腹部擠滿血栓。

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