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昔稱陳其邁超性感！市議員心疼「做到白髮眼睛腫」：超過歷屆市長

▲▼高雄市議會高雄市長陳其邁。（圖／記者賴文萱攝）

▲高雄市長陳其邁到市議會備詢。（圖／記者賴文萱攝）

記者柯沛辰／綜合報導

高雄市議會12日總質詢，民進黨議員李喬如席間除了引用《孟子》「天將降大任於斯人也」予以鼓勵，還大讚市長陳其邁「做到白頭髮，眼睛腫腫！」

高雄市長陳其邁忙於防疫工作，先前頻頻被捕捉到出現白髮。上個月底，議員李喬如就稱讚陳其邁夜以繼日工作，這些白頭髮是「智慧之髮」、「超性感」，她非常欣賞，引發熱議。

如今總質詢，李喬如再度搬出民調，大讚高雄市防疫成績優異，連同民意反映速度也是第一，超過歷屆市長，「當然我們歷屆的市長，除了韓國瑜以外都很好啦！」

▲▼陳其邁白頭髮。（圖／翻攝自臉書／陳其邁）

▲▼陳其邁被捕捉到白頭髮，曾坦言政務繁忙，沒時間染髮。（圖／翻攝自臉書／陳其邁）

▲▼陳其邁白頭髮。（圖／翻攝自臉書／陳其邁）

李喬如表示，陳其邁為了防疫工作熬夜，現在又有風災來攪局，所幸大家是選到這個市長，才能在天災中安然度過，「給他一百個掌聲，人家做到白頭髮，眼睛都腫了！」

李喬如認為，陳其邁就任至今歷經多起重大事件，多次展現能力，如今疫情碰上風災，「天將降大任於斯人也，必先苦其心志，勞其筋骨，餓其體膚！」語畢，她也詢問陳其邁，有沒有關於高雄產業經濟振興的方案？

陳其邁回應，餐飲服務業很辛苦，所以首要「救急」、增加民生消費，把錢花在高雄，目前已規劃將五倍券加碼為「六倍券」。另外，產業轉型也刻不容緩，將加速先進半導體製程與高階製造，力促高雄產業結構快速轉型。

▼市議員李喬如。（圖／資料照）

▲▼0603高雄市議會黃文益李四川韓國瑜李喬如離席潘恒旭。（圖／記者賴君欣攝）

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