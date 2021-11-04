蔣萬安衝街頭「反萊豬」：我站在第一線堅定捍衛食安

▲蔣萬安上街頭宣傳「反萊豬」公投。（圖／記者徐政璿攝，下同）

記者徐政璿／台北報導

12月18日將舉行攸關民生、食安4大公民投票。國民黨立委蔣萬安發起 「公投反萊豬、食安我作主」台北12區巡迴街講，他今（4日）傍晚在捷運南京復興站出口展開首場街講，他表示，身為處理萊豬議題的衛環委員會召委，都是站在第一線，堅定捍衛食安絕不退讓。

根據蔣萬安規劃，11月4日起每週2場街頭宣講、44天內走遍台北市12個行政區，邀請黨籍立委、市議員一同站上街頭，呼籲民眾在1218投下重要的一票。

首場街講行動4日傍晚在復興北路、南京東路三段口舉行，由蔣萬安主講，台北市議員徐巧芯、秦慧珠及王鴻薇都到場助講；現場也發放「反萊豬」口罩，與民眾互動爭取支持。

蔣萬安在受訪時表示，萊豬議題攸關食安，是國人最關心，也是每天都會碰到的議題，距離年底的公投只剩下45天，身為處理萊豬議題的衛環委員會召委，無論安排專案報告、公聽會，或著是行政命令審查、質詢，都是站在第一線，堅定捍衛食安絕不退讓。

蔣萬安說，事實上這段期間，聽到很多基層民眾的心聲，看到民進黨有龐大資源，辦大型造勢活動，有華麗的舞台、巨幅的背板，但國民黨沒有資源，就是只能走入人群，深入基層，希望讓民眾知道食安的重要性；希望民眾在12月18日，勇敢站出來投下同意票，堅定捍衛我們自己和下一代的食安。

針對台北市長柯文哲表態不支持重啟核四，蔣萬安指出，世界各國都喊出2050年達成淨零碳排，甚至將期程提前，當然我們有一個新的目標，也就要規劃新的能源路徑，希望行政部門提出完整能源方案、適時做出調整，此時此刻，就是公投展現民意的時刻，交由人民決定。