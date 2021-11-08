蘇貞昌稱反萊豬「美國人很氣」　他氣炸：台灣人要犧牲？

記者徐政璿／台北報導

今年12月18日將有「珍愛藻礁」和「反萊豬進口」等攸關食安與環保等4項案公投登場，針對行政院長蘇貞昌多次強調反萊豬「美國人很氣」，國民黨前立委孫大千反擊指出，為什麼不在乎「台灣人很慘」？

孫大千透過臉書質疑，民進黨是不是早在2020年總統大選前為了爭取美國的支持，已經私下向美國做出承諾，將會進口萊豬？否則，蘇貞昌為什麼要這麼在意美國人生不生氣呢？

孫大千說，蘇貞昌只在乎「美國人很氣」，為什麼不在乎「台灣人很慘」？難道為了要讓美國人高興，就要讓台灣人犧牲？歐盟也反對含有萊克多巴胺的肉品進口，為什麼看不太出來美國人很氣歐盟呢？難道歐盟的標準就不是國際標準？

事實上，國民黨台北市議員游淑慧抓包蘇貞昌2012年的臉書貼文，強調禁用萊克多巴胺，許多網友前往該篇貼文朝聖，還有人嘲諷「蔡英文看到會不會生氣。」

蘇貞昌於貼文中強調，國民的健康無可取代，「我呼籲國會嚴格立法，地方政府制定更嚴格的規範，全體國民一起監督，共同捍衛自己的健康。」

許多網友前往貼文朝聖留言，「蔡英文看到會不會生氣」、「騙起來，連自己都打臉自己」、「昨是今非！言而無信。」、「所以當時美國有很生氣嗎？」、「來朝聖一下，希望院長能秉持初衷」、「自己打自己一巴掌！」

▼蘇貞昌2012年反萊劑貼文曝光。（圖／翻攝臉書）



▼網友朝聖蘇貞昌2012年臉書貼文。（圖／翻攝蘇貞昌臉書）

