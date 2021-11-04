欠20萬遭虐31hrs失蹤5月成白骨！主嫌重判15年半...2共犯逆轉輕判

▲高雄高分院。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄警方追查一起毒品案件的時候，發現一名重要關係人黃姓男子被人擄走後「人間蒸發」，最後警方找到了邱兆義等人，查出邱跟另外2名同夥涉嫌拘禁黃姓男子長達31小時，過程還被私刑剪斷小指、灌毒毆打，最後將黃男棄置山區，警方找到黃男的時候已經成了白骨一具。高雄高分院依照殺人罪判處邱兆義15年半的徒刑，兩名共犯則依照私行拘禁罪，各判處3年半以及3年2個月的徒刑，全案還可再上訴。

2019年7月警方偵辦一起毒品案件，發現鎖定的21歲黃姓男子跟人有毒品糾紛，但下落不明，不排除可能遭到滅口，所以一路追查，發現33歲邱兆義跟他有一起毒品債務糾紛，欠款20萬，雙方在相約談判之後，黃男就人間蒸發，檢警認為邱兆義是關鍵。

▲男子消失4個月，警方找到一堆白骨以及4名嫌犯 。（資料圖／地方中心攝）

經過追查之後發現，邱兆義在2019年的5月14日，夥同33歲的孫政郁以及31歲的鄭瀚聰，在路上堵到黃姓男子，同時將他強押上車，一路來到了大社，先是毒打一頓，再逼他去借錢還債，雖然黃男已經借到錢，不過三個人還沒打算放過他，又載他前往一間汽車旅館痛毆。

離開汽車旅館之後，邱兆義又把黃男押往彌陀，先是用鐵剪剪斷小指凌虐，同時用髒水混合安非他命逼他喝下，造成黃男急性中毒，眼見黃痙攣抽搐、翻白眼、口吐白沫，他們沒有將人送醫，繼續毆打到斷氣，隨後將屍體丟到大寮跟小港區的交界草叢當中，整起案件被發現時，黃男已經成了白骨一具。

高雄地院一審時，依照殺人、棄屍罪嫌分別判處邱兆義16年徒刑，孫政郁13年、鄭瀚聰11年6個月徒刑，經過上訴，高雄高分院認為邱兆義僅犯殺人罪，判處15年6個月，孫跟鄭兩人改依照私行拘禁罪輕判3年6個月以及3年2個月，全案還可以再上訴。