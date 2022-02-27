快訊／高雄5樓民宅地下室悶燒　屋主兒受困！雙節梯成救命關鍵　　

記者吳奕靖、吳世龍／高雄報導

最新消息！高雄市鼓山區鼓山二路一間5樓的透天民宅傳出火警，119趕抵現場之後，發現地下室傳出陣陣濃煙，一開始濃煙很大，消防人員抵達時，用雙節梯讓困在在二樓的屋主兒子順利脫困。目前消防隊員進入民宅地下室找尋起火點，但是由於地下室屬於密閉空間，濃煙無法排除，目前火勢還在持續燃燒當中。

▲高雄市鼓山二路一間5樓透天民宅起火，消防隊救出1人 。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄市鼓山二路一間5樓透天民宅起火，消防隊救出1人 。（圖／記者吳世龍攝）