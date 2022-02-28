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1周至少1件車禍！高雄增科技執法2地點曝　3／8正式取締

▲▼高雄市警局於小港區增設2處科技執法。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄市警局於小港區2路口增設科技執法設備。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市目前有6處路口已啟用科技執法取締交通違規，為擴大防治車禍效果，市警局於小港區沿海二路/世全路口及沿海二路/永光街口再增設科技執法設備，3月1日至7日是宣導期，3月8日起正式取締。

交通大隊表示，小港區沿海路是高雄市十大易肇事路段之一，也是重車流量最高的市區道路，因緊鄰高雄港及臨海工業區，大型車輛往來頻繁，每年超過1千萬個貨櫃往返市區，尤其是上下班交通尖峰時段車流量相當大，用路人如不遵守交通號誌規定，就容易發生交通事故。

▲▼高雄市警局於小港區增設2處科技執法。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲小港區沿海路是高雄市十大易肇事路段之一。（圖／記者許宥孺翻攝）

交通大隊統計，沿海二路/世全路口及沿海二路/永光街口，這2處路口在2019年至2021年已發生交通事故154件，其中1件為死亡車禍，造成110人受傷，平均一周就發生一起事故，顯示防制事故發生已刻不容緩。

警方表示，該「路口科技執法」設備，除監測闖紅燈(含紅燈越線、紅燈左右轉)功能外，對於未依標誌標線行駛、任意跨越雙白實線及超速等車輛，均能有效監測並舉發。

高雄市目前有6處路口建置科技執法取締交通違規，分別在左營區大中/華夏路口、博愛/新莊路口、鳳山區鳳頂/過埤路口、前鎮區中山/中平/中安路口、新生/金福路口及大寮區188市道/鳳林二路口，加上小港區新增設2處，全市共計有8處路口啟用科技執法取締違規。

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