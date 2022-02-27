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毒蟲當街拒捕！警壓制倒地扭打　他「換氣過度」臉色慘白送醫

▲▼毒蟲當街拒捕，與警方扭打過程疑似換氣過度身體不適。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲毒蟲當街拒捕遭員警壓制（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一名蔡姓通緝犯27日下午遭警方圍捕，蔡男遭上銬時，與警方拉扯打算逃脫，雙方在地上一陣扭打，未料，蔡男疑似換氣過度臉色慘白，帶隊警官趕緊通報119，派遣救護人員到場處置並送醫，治療後將依法偵訊並移送偵辦。

事情就發生在27日下午1點多，前鎮分局專案小組於修文街查緝毒品通緝犯，待40歲蔡姓男子下樓後，立即表明身分並盤查，確認蔡男為毒品通緝犯，警方依規定告知權利，準備上銬逮捕時，蔡男突然掙脫打算逃離。

▲▼毒蟲當街拒捕，與警方扭打過程疑似換氣過度身體不適。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼毒蟲當街拒捕，與警方扭打過程疑似換氣過度身體不適。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼毒蟲當街拒捕，與警方扭打過程疑似換氣過度身體不適。（圖／記者許宥孺翻攝）

專案小組與蔡男在地上扭打，最後警方以優勢警力予以壓制，沒想到蔡男突然臉色一陣慘白，疑似換氣過度，並自稱感到胸悶。帶隊警官立即通報119，由救護人員送醫進行處置，診治後將依法偵訊，並移送偵辦。

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