台灣燈會今晚落幕！告五人等12團體接力演出　主燈21:52最後展演

▲2022台灣燈會閉幕儀式將在衛武營主燈區舉行。（圖／高雄市政府）

記者許宥孺／高雄報導

2022台灣燈會今(28日)晚落幕，高雄市政府晚間將在衛武營主燈區舉行閉幕儀式，傳承儀式中把燈籠交接給下屆主辦的台北市，主燈將在晚間9點52分進行最後展演。

市長陳其邁今受訪時表示，感謝醫療和防疫團隊，能夠在確保防疫的安全及人民健康的前提之下來舉辦燈會，更重要的是，感謝有超過6000位以上的義工，以及燈光、表演、工程等1000多位工作人員的努力，才能讓我們在疫情期間，確保日常生活、燈會還有整個高雄市的經濟、生活都能夠正常，這也是非常難能可貴的一點，當然更重要的是市民朋友的配合。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲高雄市長陳其邁今出席228活動，會後受訪時感謝參觀燈會民眾配合防疫。（圖／高雄市政府提供）

陳其邁說，參觀燈會人數非常的多，在整個燈會進行的時候，幾乎所有市民朋友都戴上口罩，也配合防疫措施，高雄的美麗、高雄的進步，也在大家共同的團結，共同成就美麗的高雄，做為這個城市的市長不僅內心十分感動，同時也為這座城市感到驕傲。

▲2022台灣燈會聲援烏克蘭，愛河灣點亮國旗色。（圖／記者許宥孺攝）

台灣燈會睽違20年回到高雄舉辦，28日是燈會最後一天，市府晚間將舉行閉幕儀式，晚間9點40分由市長陳其邁、台北市副市長蔡炳坤、交通部觀光局局長張錫聰接續致詞。晚間9點49分將舉行台灣燈會傳承儀式，由高雄市將燈籠交接給下屆主辦燈會的台北市，並倒數點燈，最後在晚間9點52分進行主燈最後展演。

▲▼2022台灣燈會無人機展演、煙火秀大受好評。（圖／記者許宥孺攝）

高雄市觀光局表示，今年台灣燈會以「防疫、振興、智慧」為主軸，兼顧防疫並撐住民生經濟。隨著疫情趨緩，市府整個2月周末期間加碼愛河灣無人機表演、燈會大戲船愛及二二八草地音樂會等活動，參觀人次已突破千萬人次，228連續假期住房率達九成，外縣市遊客比例大增，鄰近展區週邊飯店住房全滿，預估活動經濟效益可望超過160億。

延伸閱讀

►快訊／收假注意！國1南下「3事故7車追撞」 這路段塞成停車場

►1周至少1件車禍！高雄增科技執法2地點曝 3／8正式取締

►快訊／高雄輕軌又被撞！車頭飾板毀損「要價破百萬」 高捷將求償

►拿海董告別式做文章！她痛批白喬茵「受三立栽培多年」：忘恩負義

►聲援烏國！台灣燈會驚現「烏克蘭國旗色」 藍黃光束照耀高雄夜空