李嘉誠1818.64億標下中環地王　面積約7座足球場創港史最高價紀錄

▲香港地王項目設計規劃示意圖。（圖／翻攝香港政府新聞網）

記者魏有德／綜合報導

恒基兆業地產有限公司昨（3）日晚間發布公告稱，全資子公司國基發展以508億港元（約1818.64億元新台幣）標下香港中環新海濱民耀街土地，創下香港史上最高地價的紀錄。此前，香港地王為九龍的西九高鐵站上共構商業項目地塊，成交價為422.32億港元（約1511.9億元新台幣），由新鴻基地產所取得。

▲香港恒基集團主席李嘉誠。（圖／達志影像／美聯社）

《大公報》報導，中環海濱商業地王在經歷近1年的招標及評審後，終由恒地（00012）在完全符合「雙信封制」的要求並取得滿分下，以本港史上最高地價508億元奪魁。恒地表示，集團預計總投資630億元（港元，下同），在中環商務中心區，打造一個傲視世界的香港新地標。

▲恒基推出的項目方案獲得港府支持，順利中標。（圖／翻攝香港政府新聞網）

恒基地產公告指出，此次中標的中環新海濱民耀街土地面積約4.79公頃（大小約7座足球場），樓面總面積上限約15萬平方公尺，以此計算，該土地樓面價約33.87萬港元／平方公尺。此外，該土地還包含877個車位和58個電單車車位，允許用途為非工業性質，不包括私人住宅、倉庫和加油站，期限50年。

▲中環地王項目以「橋」為設計核心。（圖／翻攝香港政府新聞網）

恒地集團主席李家誠表示，集團將總投資630億元，打造成為本港最具標誌性的世界級地標建築、朝氣蓬勃海濱長廊，並提供大量公眾活動空間，「該項目將提升恒地在中環的地位，同時為香港打造世界級城市的典範，亦有信心項目可帶來理想回報。」

李嘉誠強調，項目的規劃設計，是連接社區，鼓勵健康生活模式和環境可持續性，「這是一個意義深遠的項目，超出了地皮的物理邊界，其設計功能和多樣性優勢，將輻射到城市的其他角落，與時並進。」

據了解，恒地的設計方案以「橋」為設計核心，期盼藉由該項目建立一座世界級地標，加強中環內陸和海濱的連接，還可帶來大量的綠化及公共空間。這項設計理念與港府城市發展願景不謀而合，因而取得滿分奪標。

