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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

影片直擊大嶼山流浪牛衝人行道撞學生群　男童癱軟倒地急送醫　

記者魏有德／綜合報導

香港大嶼山貝澳今（4）日發生流浪牛衝進人行道撞傷多名學生的意外事故。港警及救護人員聞訊後到達現場，只見至少有3名學童受傷，其中一名男童癱軟倒地、傷勢不明，救護人員連忙將其進行簡單急救後，送醫處置。

▲香港大嶼山發生流浪牛衝撞人群意外。（圖／翻攝香港事故突發報料區臉書）

▲流浪牛追逐穿越馬路後衝往人行道。（圖／翻攝香港事故突發報料區臉書）

根據現場目擊者提供的行車紀錄片顯示，兩頭成年牛隻在馬路上追逐，穿越汽車道後直衝對向人行道，當時，人行道上正巧有一群學生，疑似有學童被牛隻衝撞後倒地，一旁的老師見狀急忙上前驅離牛隻，同時安撫其餘受驚嚇的學生。

另一張釋出的照片則是一名疑似被牛隻衝撞攻擊的男童倒在地上，雙眼緊閉，一旁的女老師則護著他的頭，還有兩名成年男性在旁協助，遠處的同學則是雙手緊握放在胸前，可見現場成充斥著緊張氣氛。

▲香港大嶼山發生流浪牛衝撞人群意外。（圖／翻攝香港事故突發報料區臉書）

▲一名男童疑似被牛隻撞傷倒地。（圖／翻攝香港事故突發報料區臉書）

這起牛隻追逐引起的意外事故發生在香港大嶼山貝澳嶼南路，一頭流浪牛突然衝出馬路，後面還有一頭牛緊追其後，兩頭牛越過馬路跑上人行道，造成學生受傷。事發後，警方及救護人員接報抵達現場，隨即將受傷的2男1女學生送醫治療，至於流浪牛為何會發狂似的在馬路上追逐，仍待警方調查釐清。

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