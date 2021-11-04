港荔枝角看守所外遭擺紙紮人撒冥紙抗議　「黑豹」特種部隊進駐

▲香港荔枝角看守所大門外被放了一個紙紮人。（圖／翻攝願榮光歸香港臉書社團）

文／香港01

荔枝角收柙所（看守所）今（4）日凌晨4時許，被人在大閘外撒溪錢（紙錢），還放置一個紙紮公仔，上面貼有一張「大字報」，寫上一名懲教主任的姓名，指控他欠債及收錢毆打羈留人士等。記者到達現場採訪時，該紙紮公仔已經被移走，收柙所門外遺下大量溪錢。警方將案件列作「收債」跟進。

▲荔枝角看守所外的紙紮人和地上的冥紙。（圖／翻攝願榮光歸香港臉書社團）

消息人士表示，該名懲教主任較早前處理一宗涉及黑社會背景的在囚人士衝突，懷疑有人不忿受紀律檢控，安排在收柙所外撒溪錢報復。事發後，署長胡英明今晨已下令調派大批人員及俗稱「黑豹部隊」的區域應變部隊進駐荔枝角收押所防亂。

▲香港黑豹部隊。（圖／香港01）

2021年8月懲教署用作羈留免遣返聲請人士的大潭峽懲教所，疑部份羈留人士不滿囚禁安排，釀集體對抗行動。兩名羈留人士前往活動室時拒絕排隊，並挑釁職員和叫囂，遭隔離等候紀律檢控。惟其後再有10名羈留者罷食，迫便管方取消紀律檢控。署方調派綽號「黑豹部隊」的區域應變隊到場支援，涉事12名羈留者被隔離調查。

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