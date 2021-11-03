　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

港媒：香港前學生動源鍾翰林承認「分裂國家及洗黑錢罪」

▲▼「學生動源」前召集人鍾翰林。（圖／路透）

▲前學生動源召集人鍾翰林。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

前學生動源召集人鍾翰林因涉嫌違反「港版國安法」，被控串謀發布煽動性刊物、分裂國家及2項洗錢罪。經控辯雙方認罪協商，鍾翰林3日早上在香港區域法院，承認1項分裂國家及1項洗黑錢罪。

據《星島日報》報導，鍾翰林被控在去年4月29日至10月27日期間，涉嫌與他人串謀發布煽動刊物，意圖引起憎恨或藐視特區政府或激起對其離叛、激起居民企圖不循合法途徑，促致改變其他在香港依法制定的事項、引起居民間的不滿或離叛、煽惑他人使用暴力或慫使他人不守法或不服從合法命令的煽動刊物。

他另被控去年7月1日至10月27日間涉嫌與其他人積極組織、策劃、實施或參與實施分裂、破壞國家統一行為，不論是否使用武力或者以武力相威脅，即將香港特別行政區從中華人民共和國分離出去或非法改變香港特別行政區的法律地位。

至於2項洗黑錢罪，是他於2018年1月19日至去年10月27日期間，以鍾翰林的名義在Paypal Hong Kong Limited持有的帳戶內總值13萬5千多（港幣，下同）款項；以及於2018年1月2日至去年10月27日期間，以鍾翰林的名義在滙豐銀行的帳戶內總值58萬2千多元款項，涉嫌全部或部分、直接或間接代表任何人從可公訴罪行的得益而仍處理該財產。

該案由「國安法」指定法官陳廣池審理，控方由署理助理刑事檢控專員張卓勤代表，辯方由資深大律師蔡維邦代表。

►馬卡龍色的鍋子7件組才949元！

ET快訊
快訊／林靜儀確定出戰中二選區！　民進黨正式徵召
LIVE／600元藝FUN券　最後抽籤末碼公布
快訊／阿帕契「地獄火發射架」噴飛！　軍方找到了
北市一家人染疫「他幸運躲過」　打AZ隔天竟猝死
鄧佳華爆哭2分鐘！　「擠出斗大淚珠」告白
快訊／演習誤觸開關！　阿帕契飛彈發射架掉落
房東偷吃女房客！　她爽3年見「弟弟不會硬」狠甩
快訊／兄弟都染毒！　朴有天弟遭逮捕
理科先生親揭「不回台2原因」！　IG仍掛「理科太太老公」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

55kg男婚前「運動過度」腦中風　醫歎按脖子母湯：患者多為年輕人

陸官方通知「儲存必需品」　民眾「聯想到開戰」擠爆超市囤物資

來回跳3次！屁孩27層樓頂玩跳遠　網見影片嚇到腿軟：不要命了

港媒：香港前學生動源鍾翰林承認「分裂國家及洗黑錢罪」

香港律師上訴高等法院　稱港府對陳同佳案有司法管轄權

16歲妹遭舅舅性侵！媽得知「2千元賣女兒當小妾」：妳已是破鞋了

騰訊首揭3款自研晶片進度　紫霄AI推理晶片試生產開機測試皆完成

「外送員急著關電梯」70歲奶奶被門夾住　急速往上拖「腰斬」死亡！

美撤銷中國電信214牌照　陸：無理打壓堅決反對！

豪氣新娘「嫁妝輾壓全場」！288頭豬當陪嫁　每隻都貼囍字

誤會一場！開車按喇叭竟被亮槍 警方急圍捕..驚見後座是王金平

女嬰慶生追思會！刺青爸為女剃頭　母哽咽：失職了...下次不再弄丟你

車拋錨停路肩...後方大卡車急駛　陸駕駛跳下遭夾兩車間逃過一劫

外送員酒駕+狂譙騎士「你當幾年兵」　失控拒捕辱警被壓制...4罪齊發送辦

台鐵列車驚見真實版「旅行蛙蛙」 不耐煩伸手狂撥門：我要下車啦

6.5萬買二手琴彈一半型號牌掉落　店家回「可拿白膠黏」男當場傻眼

竇智孔《扛得住》三缺一曾抗拒再唱　柯有倫與黃鴻升打高爾夫「對話永記得」

外送員疑為躲太陽「路中突停下」　他按喇叭提醒反被嗆：我又沒犯法

愛心認養16年老汪腳退化不能走 一放專屬輪椅秒跨步...獸醫也吃驚

體驗媽媽離世...闔上棺材就淚崩　一結束只想抱緊她：我很愛妳！

55kg男婚前「運動過度」腦中風　醫歎按脖子母湯：患者多為年輕人

陸官方通知「儲存必需品」　民眾「聯想到開戰」擠爆超市囤物資

來回跳3次！屁孩27層樓頂玩跳遠　網見影片嚇到腿軟：不要命了

港媒：香港前學生動源鍾翰林承認「分裂國家及洗黑錢罪」

香港律師上訴高等法院　稱港府對陳同佳案有司法管轄權

16歲妹遭舅舅性侵！媽得知「2千元賣女兒當小妾」：妳已是破鞋了

騰訊首揭3款自研晶片進度　紫霄AI推理晶片試生產開機測試皆完成

「外送員急著關電梯」70歲奶奶被門夾住　急速往上拖「腰斬」死亡！

美撤銷中國電信214牌照　陸：無理打壓堅決反對！

豪氣新娘「嫁妝輾壓全場」！288頭豬當陪嫁　每隻都貼囍字

威京舉辦ESG成果發表　董座沈慶京宣示吸碳抗暖的決心

55kg男婚前「運動過度」腦中風　醫歎按脖子母湯：患者多為年輕人

酒駕撞機車肇逃竟因「爛醉」無罪　檢察官不服判決提上訴

美期中選舉前哨戰　CNN：共和黨政治新秀當選維州州長

酒國蛇蠍女誘殺純情包養男！收押首日吃飽睡好　住3人房有說有笑

藝FUN券最後一週抽籤出爐！數位「7組幸運身分證末碼」快來對

限時3天搶1折好物！量販「雙11下殺」開跑　加碼天天領1111元折價券

陸官方通知「儲存必需品」　民眾「聯想到開戰」擠爆超市囤物資

先筆記！2021台北國際旅展11／5登場　飯店住宿券、餐券優惠一次看

虐狗現世報！惡男狂扯狗皮　下秒被牛「撞飛狠咬」倒地求饒

虎爺出來玩！監視器連續4天錄到　桌上玩耍「清晰尾巴」網友被萌翻

大陸熱門新聞

彭帥驚爆遭前副總理強逼上床！千字文曝

陸網壇女將彭帥控前高官性侵　老婆還幫把風

彭帥爆被前副總理性侵！陸網友想吃瓜「4個不敢」

養豬場千金嫁妝288頭豬　網一算帳看傻：大戶啊

外送員「家裡3棟樓」收租！拼6年買豪車

陸本土感染大增104例　分布13省

彭帥成敏感詞　網改聊「彭于晏好帥」

大陸又出現「菜媛」　擺拍後全丟垃圾桶

不顧霍金警告　大陸將再造5個天眼

FB帶動元宇宙　他預測明下半年是關鍵

16歲妹遭舅舅性侵！媽勸女兒當小妾：妳已經是破鞋了

涉台學者：北京仍處「威懾警告」階段

上海台妹拒棄國籍：台灣省就是中國籍

「統一後台灣省買房怎麼選？」　他點名這城市

更多熱門

相關新聞

澳洲向香港公民提供「永久簽證」

澳洲向香港公民提供「永久簽證」

澳洲政府1日宣布，將向長期居住境內的香港公民，提供2項全新的永久居留簽證，不論是持有香港或英國國民海外護照者（BNO）皆可申請，並且預計明年3月5日開放。移民部部長霍克（Alex Hawke）表示，該國目前約8800名持有臨時簽證的香港人，將有資格申請永久簽證。

女同志玩SM突「多一根」　他落網卻性侵無罪

女同志玩SM突「多一根」　他落網卻性侵無罪

冷氣壞了？早起見4肥貓認真研究

冷氣壞了？早起見4肥貓認真研究

香港推睡眠巴士　乘客自帶毯子枕頭入夢

香港推睡眠巴士　乘客自帶毯子枕頭入夢

5乘客港鐵上擺桌「打麻將」 開枱20分鐘旺角站打到彩虹站

5乘客港鐵上擺桌「打麻將」 開枱20分鐘旺角站打到彩虹站

關鍵字：

香港前學生動源鍾翰林

讀者迴響

熱門新聞

理科太太離婚內幕曝！分居1年「老公無情行徑」全揭

理科太太協議離婚！憔悴現身法庭

客廳突飄臭味！休假老公回一句　她喊「快去拜拜」

農遊券最後一抽幸運號出爐！

「仁武保母遭私刑」女嬰爸認了動手

直播嘉賓脫口台灣！　楊冪機靈救場陸網嗨爆

腹脹想大號被內診！他尷尬內診：會有糞水喔　醫一插嘆氣了

莉婭不知懷孕就流產！謝和弦認「完全沒避孕」

海上出現神秘黑洞！　網嚇呆：是地底入口

快訊／理科太太發聲認了離婚！130字惹心疼

國旅券隱藏用法！妹子成功入手：買到欣葉了

謝和弦爸婚前叮嚀「兒不適合生小孩」

美貌不輸劉亦菲！女星臉注射沙拉油毀容

正妹穿比基尼「三角洲異常凸起」

理科太太心死離婚「真實現況曝光」！經紀人：心疼她

更多

最夯影音

更多
誤會一場！開車按喇叭竟被亮槍 警方急圍捕..驚見後座是王金平

誤會一場！開車按喇叭竟被亮槍 警方急圍捕..驚見後座是王金平
女嬰慶生追思會！刺青爸為女剃頭　母哽咽：失職了...下次不再弄丟你

女嬰慶生追思會！刺青爸為女剃頭　母哽咽：失職了...下次不再弄丟你

車拋錨停路肩...後方大卡車急駛　陸駕駛跳下遭夾兩車間逃過一劫

車拋錨停路肩...後方大卡車急駛　陸駕駛跳下遭夾兩車間逃過一劫

外送員酒駕+狂譙騎士「你當幾年兵」　失控拒捕辱警被壓制...4罪齊發送辦

外送員酒駕+狂譙騎士「你當幾年兵」　失控拒捕辱警被壓制...4罪齊發送辦

台鐵列車驚見真實版「旅行蛙蛙」 不耐煩伸手狂撥門：我要下車啦

台鐵列車驚見真實版「旅行蛙蛙」 不耐煩伸手狂撥門：我要下車啦

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面