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「不要留爛尾！」　高教工會籲民進黨對退場條例修法要徹底

▲▼高教工會籲民進黨退場條例修法要徹底。（圖／高教工會提供）

▲高教工會呼籲民進黨針對私校退場條例修法要徹底。（圖／高教工會提供）

記者許敏溶／台北報導

《私校退場條例》草案在今天將在立法院舉辦黨團協商，引發全國教職員生的密切關注，高教工會今（4日）召開記者會，向佔國會多數席次的民進黨政府喊話，要求民進黨不要縱容退場董事會，並強調「退場條例要徹底，不要留爛尾！」

歷年來私校面臨退場，但高教工會分析，私校董事會竟覬覦校產利益，不惜提早逼退師生，放任校務崩壞，謀取將校產轉為私用，成為私校退場最大問題來源，而行政院版《私校退場條例》不夠徹底，在草案第24條還保留學校已辦學不佳到被「專案輔導」，都還給予其3年的時間去申請改制、改辦其他事業，根本是刻意「給漏洞」、「留爛尾」。

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高教工會指出，私校退場條例草案的四大爭議，首先是第24條，私校辦到被專案輔導，竟還能給三年去改辦其他事業？其次是在第21條第1項，私校退場要歸公，不能直接捐贈給政府，還要先變賣清算，接著是第17條第1項，退場教職員慰助金，辦退休就沒保障，最後則是退場條例若上路，可能不保障已退場的受害師生。

▼高教工會呼籲民進黨針對私校退場條例修法要徹底。（圖／高教工會提供）

▲▼高教工會籲民進黨退場條例修法要徹底。（圖／高教工會提供）

為了能讓退場條例實際幫助已退場學校的受害師生，高教公會主張，不論是條例施行前已停辦或停招，但尚未解散的學校法人及其教職員，不分學校停辦是受命令停辦或申請停辦，都應該一體適用《私校退場條例》草案中有關重新組織董事會義務、新董事會得更替校長等有幫助教職員生權益及校產公共性規範，並且減少惡質董事會在條例施行前惡性停辦停招，以規避管制其不正動機。

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