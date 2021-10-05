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大專校院校務資訊平台一點都不開放　教團籲政府公開「16項資訊」

▲▼高教工會籲教育部公開16項資訊。（圖／高教工會提供）

▲高教工會怒指，教育部最終被訴願審議會委員打臉。（圖／高教工會提供）

記者許展溢／台北報導

高教工會日前指出近7成私立大專校院長達28年沒有調過整鐘點費，今（5日）再怒批，教育部掌握了兼任教師鐘點費資訊，卻不公開在「大專校院校務資訊公開平台」上，喊話教育部應立即主動公開16項資訊。

高教工會說明，去年發現教育部每年透過要求各大專校院填寫「教育部大學校院校務資料庫」與「全國技專校院校務基本資料庫」填報系統，藉以了解各大專校院之教育資源、研究能量、基本校務等資訊；其中，「私立大專校院兼任教師鐘點費」亦是各校需要填報的資料。

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高教工會提到，去年10月、11月兩次發文給教育部並依《政府資訊公開法》第10條檢附政府資訊公開申請書，要求教育部公開校務資料庫中之各校兼任教師鐘點費，卻被已讀不回，超過《政府資訊公開法》第12條「政府機關應於受理申請提供政府資訊之日起15日內，為准駁之決定」的期限。

▲▼高教工會籲教育部公開16項資訊。（圖／高教工會提供）

▲高教工會籲教育部公開16項資訊。（圖／高教工會提供）

高教工會表示，因此向行政院訴願審議委員會提出訴願申請，4天後，教育部才回覆此申請案尚在審查中，並在提出資訊公開申請的37天後，姍姍回文，表示兼任教師鐘點費數額乃是「內部政策參考，作為本部獎勵補助學校之參據，屬政府機關作成意思決定前之準備作業」，不予公開或提供。

高教工會抨擊，教育部最終被訴願審議會委員打臉，訴願委員援引《大學法》第39條規定，大學對校務資訊，除依法應予保密者外，以主動公開為原則，訴願委員更提醒教育部「公開政府資訊本身即具有公益性，不問人民要求政府公開資訊之動機及目的為何」。

▲▼教育部。（圖／記者崔至雲攝）

▲高教工會指出，要求教育部公開校務資料庫中的各校兼任教師鐘點費，卻被已讀不回。（圖／記者崔至雲攝）

高教工會認為，民進黨政府任用唐鳳為行政院政務委員，以「開放政府」為自我標榜，那麼主動公開不涉及個資或機密的政府資訊，應是最基本的第一步，要求教育部應立即主動公開以下16項政府資訊。

1、學生實習人數及時數

2、學生實習機構及權益保障（包括投保情形、實習待遇）

3、獎助生及勞僱型學生兼任助理人數

4、學校執行「工讀及生活」助學金情形（包括為純助學、勞僱型或附服務負擔型；參與人數；以及服務時數與領取金額）

5、兼任助理平均每月支給金額人數

6、私校專任教師是否為公立學校、政府機關退休之教師

7、兼任教師不予再聘理由

8、私立大專校院兼任教師鐘點費

9、調整學術研究加給情形（包括是否調整、是否經教師協議同意後調整）

10、專任教師積欠薪資情形調查

11、校定專任教師基本授課時數

12、專任教師實際授課時數大於規定職級之基本授課時數

13、專任教師減授時數

14、學校衍生企業（包括組成人員、年營業額、資本額組成、回饋學校之金額等）

15、學校合作企業新事業部門（包括組成人員、年營業額、資本額組成、回饋學校之金額等）

16、學校董事會成員三親等任職本校情形

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