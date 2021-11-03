8私大疑爆不正採購「金額破億」　高教工會籲嚴查

▲高教工會踢爆8所私大疑似不正當採購，總金額破億。（圖／記者許敏溶翻攝）

記者許敏溶／台北報導

健行科技大學在今年5月爆發6家廠商壟斷該校標案爭議，高教工會進一步追查發現，竟有八所私立大專校院疑似不正採購，總決標金額1.1億元，包括公司老闆是校董兒子等，高教工會呼籲教育部與檢調盡速全面徹查私校是否有不法採購，且私校所有採購案應全數公開上網，讓師生與公眾監督。

受到少子化影響，私立大專校院退場事件頻傳，私校經營者也頻喊經費不足，但高教工會今（3日）召開記者會，發現由學生繳納的學費與高教經費組成的私立大專校院校產，竟被私校經營者疑似五鬼搬運，並圖利特定廠商。

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高教工會秘書蘇子軒指出，由於健行科大爆發六家廠商壟斷該校標案的爭議，於是工會從110間私立大專校院中隨機抽查25間 ，檢視過去4年私校公告在政府電子採購網上標案以及得標廠商，設定「廠商投標該校佔總投標次數比例大於75%」為異常採購嫌疑廠商，並從台灣公司網深入調查符合此條件的廠商的相關資訊，包括負責人、董監事、登記地址等。

蘇子軒進一步分析，訂立上述標準，主要是一家正常運作公司，應該投標多家單位標案，長期集中投標且得標在某一單位，有違市場競爭邏輯，不免有圖利特定廠商可能性，經過調查，25間私校中有8間具有不正採購嫌疑，包括：健行科大、南亞技術學院、萬能科技大學、中信金融管理學院、龍華科技大學、和春技術管理學院、南榮科技大學、以及康寧大學。

其中不正採購嫌疑金額，健行科大總決標約2780萬，南亞技術學院約1100萬元，萬能科大約2400萬元，中信金管學院約1380萬元，康寧大學約1400萬元，蘇子軒呼籲萬能科大與上述學校與廠商都應該出來說明清楚。

蘇子軒舉例說，與健行科大疑有不當利益勾結廠商中，榮毅興業公司負責人彭三榮，就是目前健行科大董事長彭壽春的兒子，再查詢另外5家廠商資訊，更會發現這些公司彼此之間關係匪淺，例如博翎、大川的登記地址相同，而博翎原負責人為詹文君，和豐將現任負責人一樣，而豐將與先趨登記地址又相同。

▼高教工會指出健行科大疑似不正採購相關資料。（圖／高教工會提供）

高教工會秘書長陳尚志指出，私校常說經費不足，讓老師工作權與學生受教權受到影響，但不少私校董事會卻不是正當辦學，從上述案例，若教育部連基本監督能力都沒有，很懷疑政府對私校董事會能有監管能力，要如何防止私校董事把公共財產放到私人口袋裡面。

蘇子軒指出，高教工會主張，私大所有採購案，包括得標廠商資訊、標案內容、驗收成果等，應全數公開上網讓師生與公眾監督，也呼籲教育部與檢調，盡速全面徹查私校是否有不法採購，杜絕私校經營者與特定廠商繼續掏空校產。