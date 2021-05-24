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稻江、台觀學院「停辦案今擬通過」！師生喊話暫緩　教育部回應了

▲▼ 稻江學生家長下跪痛哭訴「我的孩子怎麼辦？」 要教育部助原校畢業 。（圖／記者崔至雲攝）

▲稻江學生家長曾到教育部前下跪痛哭訴「我的孩子怎麼辦？」 （圖／記者崔至雲攝）

記者許展溢／台北報導

全台疫情持續延燒，高教工會今（24日）指出，立法院《私校退場條例》也已出委員會，但教育部竟堅持在今下午2點30半召開私立學校諮詢會議，闖關審議稻江學院、台觀學院兩校的停辦案。不過，教育部回應，今天並不會有停辦與否的結果。

高教工會今透過線上記者會怒批，教育部趁師生因疫情難以至台北集會發聲，試圖強渡關山停辦案來清空師生，倘若停辦案一旦此刻貿然通過，不但稻江、台觀二校的師生將權益立即受損，兩校數百名學生將於暑假疫情期間被迫輟學或轉學，兩校數十名教職員立即大量失業。

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▲稻江管理學院傳停招。（圖／記者翁伊森攝）

▲稻江學院師生喊話，要求教育部暫緩學校停辦審議。（圖／記者翁伊森攝）

高教工會提到，若通過形同教育部自打其所提《私校退場條例》草案的嘴巴，把草案的「停招隔年才停辦」、「停辦後兩個月學校法人解散」規範完全束之高閣，且趁新法上路前為兩校董事會放水規避管制與責任，使得董事會無須兌現「停招不停辦」、「確保學生原校畢業」的承諾，也導致董事會得把師生清空後再有三年將學校改辦其他事業，簡直荒謬至極。

於嘉義地區的稻江學院師生代表葉同學、李同學、梁老師及在花蓮地區的台觀學院師生代表范同學、王同學、黃老師則透過連線公開喊話，要求教育部暫緩對兩校的停辦審議，別趁疫情放水規避，應待疫情後具體聆聽兩校師生代表意見，並有具體確保師生權益和校產公共性的法案後，才能進一步審議。

由於該諮詢會議截至目前還在進行中，教育部強調，今天開的只是「諮詢會議」，因此停辦與否的結論，今天是不會有結果的，不過，各界相當關心，諮詢會議結束後，會再發出相關聲明。

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