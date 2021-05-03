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立院審「私校退場條例」　高教工會場外高喊別打假球：監督到底

▲▼高教工會呼籲退場條例漏洞連連，要立院審議別打假球。（圖／高教工會提供）

▲高教工會到立院外面，呼籲立院審議退場條例別打假球。（圖／高教工會提供，下同）

記者許展溢／台北報導

立法院教育文化委員會今（3日）逐條審議審議《私校退場條例》，高教工會上午到立院外抗議，退場條例漏洞連連，呼籲立院審議別打假球，提出4訴求，並強烈提到，針對該法案，是絕對會嚴正監督到底。

高教工會指出，截至目前和諸多教育團體皆已出面指出，退場條例行政院版草案「漏洞連連」，包括「專輔學校仍能有三年期限改辦其他事業」（第24條）、「學校自行停招即可規避重組董事會」（第14條）、「停招前逼退教職員就可規避支付資遣費」（第17條）、「學生原校畢業權利僅保障一個年級、排除兩個年級」（第13條）等問題，貿然草率闖關立法，恐只會鼓勵受專輔私校盡速清空師生，過往惡性退場悲歌繼續上演。

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▲▼高教工會呼籲退場條例漏洞連連，要立院審議別打假球。（圖／高教工會提供）

▲高教工會強調，退場條例立法應以上萬名受影響的教職員生權益為依歸。

高教工會表示，為監督立法院「退場要立法，不要打假球！」號召全國大專校園教職員站出來，一起到立院外向立委們發聲，訴求以下4改正法案：

1、學校停招後應一律重組公益董事會，不該有巧門規避。

2、學校受專案輔導即不得改辦其他事業，應專注於維護既有師生權益。

3、學生要原校畢業或轉學，應尊重學生選擇權，不得強迫學生轉學。

4、教職員被迫離退皆應保障法定資遣費，且應包括已停招及停辦學校。

高教工會最後強調，退場條例立法應以上萬名受影響的教職員生權益為依歸，使教育資源歸公再造，而非替極少數私校董事圖謀利益開後門，將嚴正監督此法案到底。

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