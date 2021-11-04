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新冠全球疫情現曙光！專家估「2022年底控制病毒」　盼接種率破7成

▲▼首爾梨泰院萬聖節當晚人滿為患。（圖／達志影像／newscom）

▲新冠肺炎將成地方性流行疾病，圖為首爾梨泰院萬聖節當晚人滿為患。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／綜合報導

具毀滅性傳播能力的Delta變種病毒引起人類感染新冠肺炎，隨著Delta變種病毒病例的激增趨勢開始在全球各國緩解，流行病學與科學專家們預估，2022年底以後，新冠肺炎將在何時何地轉變為地方性的流行疾病（endemic disease），最後只在接種率低的族群之間引起疫情。

根據《路透社》報導，10多名重要的流行病學專家接受該報導訪問，預估疫情可望暫緩、甚至終結的時間點，這個消息帶給曾陷入絕望深淵的人類一絲光明的希望，而擁有高接種覆蓋率、新冠感染者自然免疫力的國家可望首批擺脫新冠大流行，如美國、英國、葡萄牙、印度。

專家認為，有信心見到許多國家在未來1年內擺脫疫情最嚴重的時刻。領導世衛組織（WHO）對抗新冠疫情的流行病學專家范克爾霍夫（Maria Van Kerkhove）表示，「我們認為，從即刻起至2022年年底，是能夠控制這種病毒的最佳時刻，可以顯著減少重症與死亡率，若2022年底達成全球7成以上人口接種疫苗的目標，將能進入流行病學上非常不同的情況。」

▲▼接種率低的地區仍會引發新冠疫情。（圖／路透社）

▲接種率低的地區仍會引發新冠疫情。（圖／路透社）

根據WHO於10月26日所發佈的報告，從8月以來，世界幾乎所有地區的新ˇ冠肺炎新增病例數與死亡人數都已呈下降趨勢，也因此開始有部分國家在構思解封、鬆綁防疫政策，甚至已開始執行。范克霍爾夫認為各國過早解除防疫措施，「看到人們走在街頭上，彷彿疫情已經結束了，讓我感到很驚訝。」

不過，歐洲是此次疫情降溫的例外，Delta病毒仍在俄羅斯、羅馬尼亞等接種率低的國家，以及提早解除戴口罩規定的國家引起新一波疫情；而近來Delta病毒也導致中國、新加坡確診數上升，雖然這2國接種率高，但因為實施嚴格的管制措施，導致較少人擁有自然免疫力。

美國食品藥品監督管理局（FDA）前局長戈特利布（Scott Gottlieb）認為，新冠病毒所造成的大流行正過渡至更普遍的階段；華盛頓大學疾病預測專家莫里（Chris Murray）則預估，美國Delta病毒所造成的疫情升溫趨勢將在11月告一段落。

一些專家認為，新冠肺炎未來仍會是掌握人類感染流行疾病、死亡的主要原因，有可能演化成像瘧疾、麻疹般的地方性流行疾病，或是成為如流感般的季節性呼吸道疾病。據悉，麻疹至今仍會在疫苗接種率低的族群與地區引發疫情。

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