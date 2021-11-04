「學姐」黃瀞瑩與魏佑任選士北、松信議員？　柯文哲：那可不一定

記者袁茵／台北報導

台北市副發言人「學姐」黃瀞瑩、魏佑任近日開啟臉書粉絲專頁，被視為代表民眾黨參選2022台北市議員選戰的起手式。台北市議員洪健益4日表示，兩人未辭去公職，攸關社會觀感問題，應該要做處理；不過身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲卻認為，「那可不一定。」兩人不會這麼快公開宣佈參選，要選的話一定會離職。

▲台北市長柯文哲進行專案報告。（圖／記者林敬旻攝）

柯文哲4日赴台北市議會進行專案報告，洪健益詢問，是否知道黃瀞瑩、魏佑任粉絲專頁成立後要公開宣布參選市議員？柯文哲直言，「我不知道！不會那麼快宣布吧？這個⋯他們都還沒搞定，怎麼知道會參選？」而魏佑任則站上質詢台表示，自己還沒在粉絲專頁上宣布要參選，都是按照黨內制度進行，現在身份還是副發言人，先以目前工作為主。

洪健益指出，前台北市副發言人林珍羽因為要選舉而辭職，前立委邱臣遠辦公室主任陳思宇也為了選舉辭職，而所有人都知道魏佑任要選松山信義、黃瀞瑩要選士林北投。柯文哲則說，「那可不一定。」

洪健益提及，台北市政府是訓練年輕人的好地方，但如果有意要參選，是不是該辭掉公職？不要拿著市府資源當本身籌碼選舉，柯文哲身為一個民眾黨主席，這事情攸關社會觀感問題，這問題要不要做處理？柯文哲回應，「如果他們確定要選就會走，但我看大家也舉棋不定。」

被問到黃瀞瑩要選士林北投是大家都知道的事情，柯文哲說，「（黃瀞瑩）只是戶籍在那而已。」讓洪健益批評，民眾黨身為泱泱第二大黨，支持度比國民黨還高，不該左閃右躲這種問題，要選舉的話不該佔著職缺選舉，會對市民不公平。

最後，柯文哲強調，如果對方確定要選的話一定會離職。

▼台北市副發言人黃瀞瑩、魏佑任開新粉專，被視為角逐2022市議員選舉第一步。（圖／翻攝臉書）