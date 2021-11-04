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「核廢料放我家」引爆雙姝鬥　徐巧芯嗆林穎孟：眼睛被廢氣矇住？

▲林穎孟4日在議會上，提及徐巧芯曾贊成核廢料放自己家。（圖／翻攝自YouTube／臺北市議會）

▲林穎孟4日在議會上，提及徐巧芯曾贊成核廢料放自己家。（圖／翻攝自YouTube／臺北市議會）

記者蘇晏男／台北報導

4大公投在即，台北市議員林穎孟4日針對核廢料處置問題詢問台北市長柯文哲，並提到另一位北市議員徐巧芯曾稱「可以放我家的話我OK」，再次點燃與徐巧芯的戰火。徐巧芯回嗆，反核是妳的自由，但可不可以少問腦殘問題？這種問政品質跟方式，大概就跟她苛待助理，被勞動部裁決認定「慣老闆」，最高會被開罰10萬元，但她在臉書上卻說勞動部「還她清白」一樣。

柯文哲4日上午赴台北市議會進行專案報告，林穎孟詢問柯文哲，支持重啟核四的人有無提出核廢料怎麼處置？柯文哲回答「沒有。」接著，林穎孟秀出一個經處理過的臉書截圖，指出「你漏了一個人」，有松山、信義區的議員曾稱核廢料可以放她家。

為此，林穎孟再問柯文哲，核廢料放在松山、信義區的可能性？技術上有可能嗎？你反對核廢料放在台北市嗎？柯文哲則表示，不會啦，技術上雖然可能，但風險評估不適合，核廢料不會放在人口密集區，也不會放在台北市。至於該台北市議員是誰？其實從臉書大頭貼來看就是徐巧芯，她今年3月時在臉書稱「可以放我家的話我OK」；有趣的是，當時也是「雙姝互鬥」。

徐巧芯反擊林穎孟

對於林穎孟今天的行為，徐巧芯隨即透過臉書反擊，「要反核是你的自由，但可不可以少問一些腦殘問題？」實際上核廢料根本沒有多到要放在任何人家，全台灣需要核廢料的空間大概7公頃左右，核電廠的面積有1100公頃，放在核電廠內安全又好控管。就偏偏有一些沒有任何科學觀念可言的人，以為核廢料跟家庭垃圾一樣多，或是核廢料不需要處理直接裸露燃料棒放在路邊，才喜歡到處問別人這個傻問題。

徐巧芯說，退一萬步而言，任何一種發電方式都會有廢棄物，如果選擇支持的發電方式就是要把廢棄物放在自己家裡，那支持不同發電方式的人都要比照辦理？講的好像其他發電方式沒有任何廢料一樣？想騙誰啊？「按照這邏輯，請林穎孟議員今天就接天然氣跟燃煤的排氣管到你家？我是不是也要在市政質詢問柯文哲「天然氣、燃煤發電廢氣接管到大安文山的的可行性」？（我才不要，這個問題有夠白癡。）」

徐巧芯強調，如果核廢料要放我家，那燃煤天然氣排氣就要排到林穎孟她家，我們兩個可以比賽誰先掛點。更關鍵的問題是，林穎孟難道不知道此時此刻我們都還在用核電？而且持續產出核廢料？如果這麼害怕核能發電以及核廢料，請提案立刻停止核二、核三發電？不要一方面爽用核電，一方面又以造謠的方式污衊。愛用又愛罵，最不負責任也最噁心。

徐巧芯也酸，林穎孟這種問政品質跟方式，大概就跟她苛待助理，被勞動部裁決認定「慣老闆」，最高會被開罰10萬元，但她在臉書上卻說勞動部「還她清白」一樣。連對自己的員工都壓榨，還在臉書上避重就輕說謊，這種人會故意拿笨題目去議會質詢，搞笑不自知，還洋洋得意倒也不意外

「雙姝」再互鬥

在徐巧芯發文不久，林穎孟留言表示，「可愛的巧芯，我特別把你的名字遮起來，就是不想讓別人知道你提出『核廢料放你家』的方案。結果你自己跳進來了，真的很可愛。提出這個方案的人是你，影響台北市市民生活的是你，你自己不負責任的做政策討論，還繼續PO文見笑登生氣。我建議你，既然你支持核四重啟，就要提出負責任的核廢料解決方案，千萬不要再講『核廢料放你家你ＯＫ』這種可愛的方案了喔！」

另外，林穎孟也在臉書發文同樣的話，指示又額外附註「今早所有議員開會時間，你根本沒出席，還有看我的質詢，真是用心啊，我給你鼓掌」。

對於林穎孟的留言，徐巧芯留言回嗆，「我又沒有怕人知道？這又不是很丟臉的事情，不像是壓榨勞工被勞動部裁罰那樣子。」至於林穎孟附註的部分，徐巧芯則更新臉書文說，「關於林穎孟在她的臉書抹黑我缺席今天的專案報告，事實是我有出席而且還比她早來，她走進來的時候我早就坐在裡面了，一直到市長報告完畢都在，很懷疑她的眼睛是不是被廢氣矇住了？好可憐」。

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