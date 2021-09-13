「預防性停課」家長沒假可請　教團籲：給有薪防疫照顧假

▲全教總認為，若工作單位不再提供防疫照顧假，家長恐面臨無假可請的困境。（圖／記者湯興漢攝）



記者許展溢／台北報導

全國教師工會總聯合會今（13日）指出，開學沒多久，許多家長憂心不已，除因擔心有確診個案，更要面對隨時可能產生的「預防性停課」的請假壓力，呼籲預防性停課適用防疫照顧假，12歲以下學生家長給有薪防疫照顧假。

全教總表示，在處理開學期間各項防疫措施時，從相關法令裡面發現，若依據教育部公布的防疫指引，學校採取的「預防性停課」一詞並未出現在該指引當中的停課依據，但實際上，很多家長在過去這段時間幾乎已把自己可以請的假通通請完了，若工作單位不再提供防疫照顧假，這些家長恐面臨無假可請的困境。

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全教總提到，為此曾親自打電話到地方勞動局詢問，地方勞動局都回覆，「預防性停課一樣適用防疫照顧假」，因此家長如符合申請防疫照顧假之條件，雇主不應拒絕。

▲家長在圍牆外觀望入校上課的孩子。（圖／記者湯興漢攝）



目前雙北陸續有學校採「預防性停課」，全教總認為，可以預期，未來若其他地區有零星個案出現，各地區學校也可能會採取相同的「預防性停課」措施，因此在面臨接下來的防疫狀況，全教總主張以下兩點：

1、預防性停課也屬防疫措施，適用防疫照顧假。

全教總提醒，「預防性停課」也是防疫措施的一種，適用相關法令，若家長真有需求需要申請防疫照顧假，請各學校、企業都應依法全力支持准假，共同防疫。

2、提供有薪防疫照顧假，或提供相關補助。

全教總指出，防疫照顧假能讓家長請假在家照顧幼兒，但實際上沒給薪，對於實際的生計是一問題，政府不應讓這些願意留在家裡照顧孩童的家長們，蒙受如此大的生計損失，呼籲政府應提供有薪的防疫照顧假，或是提供相關補助，好讓全民可以安心防疫。