　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「預防性停課」家長沒假可請　教團籲：給有薪防疫照顧假

▲▼部分媒體報導新北市有多所國小受新冠肺炎群聚感染影響被要求要停課，被點名的板橋江翠國小表示學小並沒有要停課，無端遭到波及實在冤枉。一早校門口正常上課上學，部分家長則在圍牆外觀望入校上課的孩子。（圖／記者湯興漢攝）

▲全教總認為，若工作單位不再提供防疫照顧假，家長恐面臨無假可請的困境。（圖／記者湯興漢攝）

記者許展溢／台北報導

全國教師工會總聯合會今（13日）指出，開學沒多久，許多家長憂心不已，除因擔心有確診個案，更要面對隨時可能產生的「預防性停課」的請假壓力，呼籲預防性停課適用防疫照顧假，12歲以下學生家長給有薪防疫照顧假。

全教總表示，在處理開學期間各項防疫措施時，從相關法令裡面發現，若依據教育部公布的防疫指引，學校採取的「預防性停課」一詞並未出現在該指引當中的停課依據，但實際上，很多家長在過去這段時間幾乎已把自己可以請的假通通請完了，若工作單位不再提供防疫照顧假，這些家長恐面臨無假可請的困境。

[廣告]請繼續往下閱讀...

全教總提到，為此曾親自打電話到地方勞動局詢問，地方勞動局都回覆，「預防性停課一樣適用防疫照顧假」，因此家長如符合申請防疫照顧假之條件，雇主不應拒絕。

▲▼部分媒體報導新北市有多所國小受新冠肺炎群聚感染影響被要求要停課，被點名的板橋江翠國小表示學小並沒有要停課，無端遭到波及實在冤枉。一早校門口正常上課上學，部分家長則在圍牆外觀望入校上課的孩子。（圖／記者湯興漢攝）

▲家長在圍牆外觀望入校上課的孩子。（圖／記者湯興漢攝）

目前雙北陸續有學校採「預防性停課」，全教總認為，可以預期，未來若其他地區有零星個案出現，各地區學校也可能會採取相同的「預防性停課」措施，因此在面臨接下來的防疫狀況，全教總主張以下兩點：

1、預防性停課也屬防疫措施，適用防疫照顧假。

全教總提醒，「預防性停課」也是防疫措施的一種，適用相關法令，若家長真有需求需要申請防疫照顧假，請各學校、企業都應依法全力支持准假，共同防疫。

2、提供有薪防疫照顧假，或提供相關補助。

全教總指出，防疫照顧假能讓家長請假在家照顧幼兒，但實際上沒給薪，對於實際的生計是一問題，政府不應讓這些願意留在家裡照顧孩童的家長們，蒙受如此大的生計損失，呼籲政府應提供有薪的防疫照顧假，或是提供相關補助，好讓全民可以安心防疫。

►中秋節別忘了買這個

ET快訊
朱立倫早退中常會風波延燒！　鄭照新：請辭文傳會副主委
快訊／土城國一資優生自家頂樓墜樓　搶救5hrs不治
麥當勞確診女店員匡列30人　北市：她生活單純
直擊／李炳輝菜市場賣唱　殘障補助遭取消「日賺500」
快訊／雨區範圍升級！　8縣市大雨特報
快訊／新竹大走山坍方道路中斷！　河流成堰塞湖
知名情色平台被抄了！　老司機哀號
2年輕韓男打BNT疫苗亡！　「急性心肌梗塞」猝死

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「車很少見想拍照」2男1女駁二硬拉車門　4字理由驚呆人妻

拮据男友「3位數斗內實況主」　她心情複雜！過來人解惑爆中肯

連國文老師都不會唸！嘉義六腳「最難對聯」　村長給答案

10月高端完整接種2劑人數　預計將超越莫德納

《料理之王2》指定料理！虱目魚一條龍生產線曝光

「預防性停課」家長沒假可請　教團籲：給有薪防疫照顧假

中華醫大與健喬集團簽訂備忘錄　培育製藥產業人才

快訊／雨區範圍升級！大片對流雲系殺到　8縣市大雨特報

3種廠牌自由選！網見1族群「被允許挑疫苗」怒了：什麼高級人種

回母校植名人牌！楊勇緯：一切很不真實，會繼續保持初心

吳宗憲女兒感人拜別：I love you 3000　Sandy看哭曝把拔「今天很緊張」

關水族館超過40年！與同類隔絕　「最孤獨虎鯨」心理崩潰頭猛撞牆

「狗女兒」義氣陪中暑爸拔罐！上診療床秒睡網笑：整隻都黑了

國王的泡麵？全新拆開竟「沒有麵」剩調味包...客服：蟲蟲入侵吃掉了

小貓懸掛看台...下秒「急墜20m」　他舉國旗神救援！全場球迷齊歡呼

確定不是狗？三花貓短腿狂奔XD　超大力氣拖奴才：到底是誰被遛

要去哪？郵務車「360度繞圈迴轉」 無辜騎士被撞...網傻：校正回歸

泰國人夫「木牆藏鈔票」遭妻抓包　心碎開挖...2萬7私房錢全繳交

員警見三寶婦闖紅燈回頭追車！離開下秒...騎士後女童沒安全帽

環保葬前必知！不是想葬哪就葬哪　夢親人托夢反悔...「骨灰已撈不回」

「車很少見想拍照」2男1女駁二硬拉車門　4字理由驚呆人妻

拮据男友「3位數斗內實況主」　她心情複雜！過來人解惑爆中肯

連國文老師都不會唸！嘉義六腳「最難對聯」　村長給答案

10月高端完整接種2劑人數　預計將超越莫德納

《料理之王2》指定料理！虱目魚一條龍生產線曝光

「預防性停課」家長沒假可請　教團籲：給有薪防疫照顧假

中華醫大與健喬集團簽訂備忘錄　培育製藥產業人才

快訊／雨區範圍升級！大片對流雲系殺到　8縣市大雨特報

3種廠牌自由選！網見1族群「被允許挑疫苗」怒了：什麼高級人種

回母校植名人牌！楊勇緯：一切很不真實，會繼續保持初心

「車很少見想拍照」2男1女駁二硬拉車門　4字理由驚呆人妻

拮据男友「3位數斗內實況主」　她心情複雜！過來人解惑爆中肯

偷3個愛心捐款箱跑150m清點「戰利品」　民眾指證：就是他！

全球首發／馬自達CX-3新年式77.9萬元起開賣　安全配備全面下放

朱立倫早退中常會　鄭照新600字聲明：請辭文傳會副主委

李克聰／一年死亡人數近3000　減少交通事故傷亡　需靠道路分級分流

包．開箱／BALENCIAGA腋下包「買一送二」超值！愛心鏡＋皮革掛飾萌翻

11年來不中斷　蔡淑惠中秋送暖603位弱勢學童感受溫情

連國文老師都不會唸！嘉義六腳「最難對聯」　村長給答案

10月高端完整接種2劑人數　預計將超越莫德納

忘了鎖！凌晨「恐怖賊闖小孩房」一調監視器家人怕爆：太恐怖

生活熱門新聞

「璨樹」回馬槍引雨彈！　南高屏三縣市大雨特報

他看台灣疫情　曝「恢復正常生活」時間點

即／幼兒母同事與妻子「雙雙確診」足跡曝

黑澀會有誰大紅？呼聲最高是她：算厲害

新北婆婆稱「小電扇買4800元」他幫組裝氣炸

懷孕6週就辭職！人妻怨尪都騎車載

婚後搬進老公家！發現「一條浴巾7人共用」　人妻傻了

第8輪AZ　北市緊急加開：超量逾萬人

追1傳29來源沒意義　醫揭2可能性

女網友讓全家「1天內打完疫苗」！醫師認證

7天收治7心肌梗塞患者　安泰醫院：不尋常

條子鴿風波延燒！出版社：無條件接受退書

全台13日停班停課一次看！19縣市宣布了

特休用完「補班日被逼請假扣薪」　竟一堆人認同

更多熱門

相關新聞

孩童家庭防疫補貼近97%已領　9月底截止

孩童家庭防疫補貼近97%已領　9月底截止

行政院推動「孩童家庭防疫補貼」，補助國小以下孩童及國中、高中、五專前3年身心障礙生每人新台幣1萬元，發放到9月底，目前已有96.93%符合資格者領取。

學生孩童遭隔離嘸人照顧　家長請假權益5大QA一次看　

學生孩童遭隔離嘸人照顧　家長請假權益5大QA一次看　

即／松山區國中明全校停課　北市衛生局：已掌握確診學生

即／松山區國中明全校停課　北市衛生局：已掌握確診學生

即／松山區某國中「全校停課」　家長驚：有學生確診

即／松山區某國中「全校停課」　家長驚：有學生確診

江翠國小突預防性停課　家長載小孩上學撲空傻眼

江翠國小突預防性停課　家長載小孩上學撲空傻眼

關鍵字：

中小學國教全國教師工會總聯合會預防性停課教育部防疫照顧假有薪12歲以下全教總

讀者迴響

熱門新聞

趙薇微博出聲了！遭封殺18天「發4字祝福」

小吳整人「集體退好友IG追蹤」！　網怒指霸凌

深夜詳談3hrs！澎恰恰確定合作連千毅

便秘女酵素吃3年　腸道「爬滿棕黑色紋路」變蛇皮

Sandy牽「未曝光過小妹」現身！

已故美國饒舌歌手墓地遭破壞！

婚後才知老公全家「恐怖衛生習慣」超崩潰

快訊／國一新生不想上學　清晨墜樓命危

女歌手搭7人座「外傭塞後車廂」

快訊／賓士撞機車後掃噴變電箱　馬路邊「翻肚」

全台最慘烈飯店　住房率不到1%

國3恐怖追撞影片曝光　數千網友嚇傻

世界第一的疫苗在台灣？　第3劑「中和抗體數據」比BNT多2倍

鼻塞以為過敏！「5大徵兆」恐是癌

獅新秀助總好喜歡　餅總：拿坤宇來換

更多

最夯影音

更多
吳宗憲女兒感人拜別：I love you 3000　Sandy看哭曝把拔「今天很緊張」

吳宗憲女兒感人拜別：I love you 3000　Sandy看哭曝把拔「今天很緊張」
關水族館超過40年！與同類隔絕　「最孤獨虎鯨」心理崩潰頭猛撞牆

關水族館超過40年！與同類隔絕　「最孤獨虎鯨」心理崩潰頭猛撞牆

「狗女兒」義氣陪中暑爸拔罐！上診療床秒睡網笑：整隻都黑了

「狗女兒」義氣陪中暑爸拔罐！上診療床秒睡網笑：整隻都黑了

國王的泡麵？全新拆開竟「沒有麵」剩調味包...客服：蟲蟲入侵吃掉了

國王的泡麵？全新拆開竟「沒有麵」剩調味包...客服：蟲蟲入侵吃掉了

小貓懸掛看台...下秒「急墜20m」　他舉國旗神救援！全場球迷齊歡呼

小貓懸掛看台...下秒「急墜20m」　他舉國旗神救援！全場球迷齊歡呼

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面