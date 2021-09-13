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教團籲給12歲以下家長有薪防疫照顧假　教育部：朝相同方向辦理

▲▼教育部。（圖／記者崔至雲攝）

▲教團盼政府給家長有薪照顧假，教育部表示，會朝此方向辦理。（圖／記者崔至雲攝）

記者許展溢／台北報導

全國教師工會總聯合會今（13日）指出，開學沒多久，許多家長憂心不已，除因擔心有確診個案，更要面對隨時可能產生的「預防性停課」的請假壓力，呼籲預防性停課適用防疫照顧假，12歲以下學生家長給有薪防疫照顧假。教育部表示，將朝此方向辦理。

全教總指出，在處理開學期間各項防疫措施時，從相關法令裡面發現，若依據教育部公布的防疫指引，學校採取的「預防性停課」一詞並未出現在該指引當中的停課依據，但實際上，很多家長在過去這段時間幾乎已把自己可以請的假通通請完了，若工作單位不再提供防疫照顧假，這些家長恐面臨無假可請的困境。

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目前雙北陸續有學校採「預防性停課」，全教總認為，可以預期，未來若其他地區有零星個案出現，各地區學校也可能會採取相同的「預防性停課」措施，因此在面臨接下來的防疫狀況，全教總主張「預防性停課也屬防疫措施，適用防疫照顧假」、和「提供有薪防疫照顧假，或提供相關補助」兩點。

教育部表示，各級學校因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情停課，致家長或實際照顧者因照顧子女需求申請防疫照顧假之相關規定，多次函知各地方政府、所屬機關（構）與學校及其附設機構，有關預防性停課之防疫照顧假部分，教育部將朝相同方向辦理。

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